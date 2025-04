Ιράν: 25 νεκροί και 1.000 τραυματίες από την έκρηξη στο λιμάνι Μπάνταρ Αμπάς

Η έκρηξη προκλήθηκε χθες Σάββατο πιθανόν από την ανάφλεξη χημικών υλικών.

Ο Χοσέιν Ζαφάρι, εκπρόσωπος του οργανισμού διαχείρισης κρίσεων του Ιράν, φάνηκε να αποδίδει την έκρηξη στις κακές συνθήκες αποθήκευσης χημικών σε εμπορευματοκιβώτια στο τμήμα Σαχίντ Ρατζάι του λιμανιού. «Η αιτία της έκρηξης ήταν τα χημικά που υπήρχαν μέσα στα εμπορευματοκιβώτια», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ILNA. «Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού Διαχείρισης Κρίσεων είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για αυτό το λιμάνι στη διάρκεια επισκέψεών του εκεί και είχε επισημάνει την πιθανότητα κινδύνου», είπε ο Ζαφάρι.

Ωστόσο εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε πως αν και είναι πιθανό τα χημικά να προκάλεσαν την έκρηξη, δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής λόγος.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε έρευνα για το συμβάν και έστειλε στο σημείο τον υπουργό Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί, ο οποίος είπε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη μη εξάπλωσή της σε άλλες περιοχές.

Ο υπουργός δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το 80% από τις φωτιές που προκλήθηκαν είχαν κατασβεστεί μέχρι σήμερα το πρωί.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε έσπασαν τζάμια σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων γύρω από το Μπάνταρ Αμπάς, που βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καταστρέφοντας εμπορευματοκιβώτια και το περιεχόμενό τους, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσφερε στο Ιράν βοήθεια για να αντιμετωπίσει τα επακόλουθα της έκρηξης και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν μετέφερε “λόγια ειλικρινούς συμπαράστασης και στήριξης προς τις οικογένειες των θυμάτων καθώς και ευχές για ανάρρωση στους τραυματίες”, σύμφωνα με αντίγραφο του μηνύματός του που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

⚠️This is how it started:

Footage captures the initial explosion in Bandar Abbas, southwest Iran.



UPDATE: The fire at Shahid Rajaee Port was reportedly caused by the infiltration of chemical compounds from China into Iran.

Sources say Iran planned to use these materials to… pic.twitter.com/x98yTBW1IG