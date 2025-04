Τρόμος στο Βανκούβερ: «Βλέπαμε πτώματα παντού»

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 8 αλλά ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Οι Αρχές συνέλαβαν επί τόπου τον 30χρονο δράστη και οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος είναι κάτοικος του Βανκούβερ και έχει ασιατική καταγωγή.

Ο δράστης ήταν γνωστός στην αστυνομία, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βανκούβερ, χωρίς να διευκρινίσει οτιδήποτε περαιτέρω σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του συλληφθέντος.

Πάντως, η αστυνομία ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στη συνέχεια στο X ότι «αυτή τη στιγμή, είμαστε σίγουροι ότι το περιστατικό αυτό δεν ήταν τρομοκρατική ενέργεια». «Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», σημείωσε επίσης ο εκπρόσωπός της στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), αρνούμενος να δώσει στη δημοσιότητα ακριβή αριθμό για τους νεκρούς ή τους τραυματίες του συμβάντος.

Η Άμπιγκεϊλ Αντίσο διηγήθηκε στην τοπική εφημερίδα Vancouver Sun ότι βρισκόταν μαζί με φίλους στο φεστιβάλ όταν άκουσε δυνατούς θορύβους και στη συνέχεια ουρλιαχτά.

«Υπήρχαν πτώματα. Είχαν συνθλιβεί. Ορισμένοι είχαν ήδη πεθάνει», είπε. Ο Ντέιλ Σελίπε που βρισκόταν μαζί της σημείωσε ότι είδε παιδιά που είχαν τραυματιστεί.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν ένα μαύρο όχημα SUV, το μπροστινό μέρος του οποίου έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, να βρίσκεται σταματημένο σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια, που έχει παντού στις άκρες του καντίνες.

Λίγα μέτρα μακριά βρίσκονται διασώστες που φροντίζουν ανθρώπους που κείτονται στο έδαφος.

I am shocked and deeply saddened by the horrific incident at today’s Lapu Lapu Day event. We will work to provide more information as soon as we can, but at this time @VancouverPD have confirmed that there are a number of fatalities and multiple injuries. Our thoughts are with…