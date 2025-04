«Ξύπνησε» η Αίτνα – Εκτοξεύει λάβα στον ουρανό

Το όρος Αίτνα στη Σικελία είναι το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και εκρήγνυται συχνά, εκτοξεύοντας στάχτη και λάβα και προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα ξεκίνησε περίπου πριν 500.000 χρόνια, με υποθαλάσσιες εκρήξεις κατά μήκος των ακτών της Σικελίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι εκρήξεις τα τελευταία χρόνια γίνονται στην κορυφή, όπου υπάρχουν πέντε διακριτοί κρατήρες.

Στις πλευρές του ηφαιστείου υπάρχουν περισσότερες από 300 οπές αερισμού που κυμαίνονται σε μέγεθος από μικρές τρύπες στο έδαφος έως μεγάλους κρατήρες πλάτους εκατοντάδων μέτρων.

Οι εκρήξεις στην κορυφή συνήθως είναι εντθπωσιακά θεαματικές, αλλά σπάνια απειλούν τις κατοικημένες περιοχές γύρω από το ηφαίστειο.

Αντίθετα, οι πλευρικές εκρήξεις, που θεωρούνται πιο επικίνδυνες, μπορεί να συμβούν σε υψόμετρο μερικών εκατοντάδων μέτρων, κοντά ή και πολύ μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

