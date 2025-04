Ο Μασκ έδωσε $15 εκατ. στη μητέρα του 13ου παιδιού του - Η «λεγεώνα» που δημιουργεί πριν την «Αποκάλυψη»

Το πιο γνωστό πρόσωπο ανάμεσα στις γυναίκες που φέρεται να προσέγγισε ο μεγιστάνας από τη Νότια Αφρική είναι η influencer Άσλεϊ Σεντ Κλέρ, η οποία τους προηγούμενους μήνες έχει υποστηρίξει ότι είναι η μητέρα του 13ου από τα 14 παιδιά που έχει αποκτήσει ο Μασκ.

Μιλώντας στην WSJ η Σεντ Κλερ περιγράφει πώς έκανε παιδί με τον Έλον Μασκ, ισχυριζόμενη ότι της προσέφερε 15 εκατομμύρια δολάρια για να μην αποκαλύψει τίποτα για την εγκυμοσύνη και το παιδί.

Κατά την 26χρονη η σύλληψη του Ρωμύλου, όπως είναι το όνομα του 7 μηνών αγοριού που λέει ότι έχει αποκτήσει με τον Μασκ, έγινε κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου ταξιδιού στο Σεν Μπαρτς.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Μασκ είχε αρχίσει να αστειεύεται ότι «θα πρέπει να διαλέξουμε όνομα» για το παιδί που θα αποκτήσουν όταν θα κάνουν σεξ για πρώτη φορά.

Κατά την περιγραφή της influencer, στο επίμαχο ταξίδι είπε στον Mr Tesla ότι έχει ωορρηξία με εκείνον να της απαντά «τι περιμένουμε;»

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο διάστημα ανέλαβε ο οικονομικός διαχειριστής του Μασκ, Τζάρεντ Μπέρτσαλ, ο οποίος φέρεται να προσέφερε 15 εκατομμύρια δολάρια εφάπαξ και 100.000 δολάρια ανά μήνα προκειμένου η 26χρονη να δεχθεί τους όρους του νοτιοαφρικανού μεγιστάνα.

Ανάμεσα σε αυτούς, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Έλον Μασκ ζήτησε το παιδί να γεννηθεί με Καισαρική με το επιχείρημα ότι ο φυσιολογικός τοκετός περιορίζει το μέγεθος του εγκεφάλου του νεογέννητου. Παράλληλα φέρεται να ζήτησε να μην γίνει περιτομή. Η Σεντ Κλερ, ωστόσο, και φυσιολογικό τοκετό έκανε και περιτομή στο παιδί καθώς η ίδια είναι Εβραϊκής καταγωγής.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται, επίσης, ότι δικαστήριο της Νέας Υόρκης ζήτησε τεστ πατρότητας που έδειξε ότι το παιδί της 26χρονης έχει πατέρα τον Μασκ κατά 99.9999% πιθανότητες.

«Λεγεώνα» παιδιών πριν την Αποκάλυψη

Ως γνωστόν, ο Μασκ ανησυχεί έντονα για τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού. «Για να φτάσουμε σε επίπεδο λεγεώνας πριν την Αποκάλυψη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παρένθετες μητέρες» έγραψε σε μήνυμα προς την Σεν Κλερ, το οποίο εξασφάλισε η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τη γνωστή άποψή του -που πλέον υιοθετείται από πολλούς στους συντηρητικούς κύκλους- «ο πολιτισμός θα καταρρεύσει», αν οι άνθρωποι δεν αρχίσουν να κάνουν περισσότερα παιδιά.

«Πιστεύω ότι για τις περισσότερες χώρες, η υπογεννητικότητα θα πρέπει να θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να λύσουν» είχε δηλώσει σε επενδυτικό συνέδριο στη Σαουδική Αραβία τον περασμένο χρόνο. «Αν δεν δημιουργείς νέους ανθρώπους, δεν υπάρχει ανθρωπότητα, και όλες οι πολιτικές του κόσμου δεν έχουν σημασία».

Όταν τον ρώτησαν αστειευόμενοι αν κάνει το καθήκον του, απάντησε: «Πρέπει να κάνεις πράξη αυτά που λες. Οπότε, ναι, έχω πολλά παιδιά και ενθαρρύνω κι άλλους να αποκτούν πολλά παιδιά».

Ο Μασκ επιτέθηκε στην Wall Street Journal μετά τις αποκαλύψεις

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Έλον Μασκ επιτέθηκε δημόσια στη Wall Street Journal, μετά τη δημοσίευση του εκτενούς ρεπορτάζ, που αποκάλυψε ότι ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla -και όχι μόνο- επιχειρεί μυστικά να δημιουργήσει μια «λεγεώνα» απογόνων.

Μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσίευση, ο Μασκ πέρασε στην αντεπίθεση, αποδομώντας την Journal και συγκρίνοντάς την με το «κουτσομπολίστικο» TMZ. «TMZ >> WSJ» έγραψε χαρακτηριστικά στο X.

