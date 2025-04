Δημοσιογράφος στις ΗΠΑ κάνει τραγικό «καμάκι» on air και τρώει άσχημο κράξιμο (vid)

Πρωταγωνιστής στο περιστατικό ήταν ο δημοσιογράφος Γουίλι Μπάλαρντ σε αγώνα στην Ατλάντα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Μπάλαρντ προκλήθηκε από συνάδελφό του ότι «έχεις τέσσερις προσπάθειες για να πάρεις το τηλέφωνο των δύο γυναικών». «Ξεκινάω» απάντησε ο Μπάλαρντ ανακοινώνοντας στις δύο γυναίκες την πρόθεσή του.

«Θέλουν να πάρεις τον τηλεφωνικό αριθμό μου;» τον ρώτησε μια από τις δύο γυναίκες φιλάθλους με τον δημοσιογράφο να της εξηγεί «σοβαρολογώ. Μου το λένε στο αυτί μου. Δεν με πιστεύει γιατί νομίζει ότι κάνετε πλάκα» για να προσθέσει αμέσως «μπορεί να χρησιμοποιήσω αυτό το "πέσιμο" στο μέλλον γιατί είναι αρκετά καλό».

Τελικά η γυναίκα υπέκυψε στην πρόκληση και έγραψε τον τηλεφωνικό αριθμό της στο κινητό του δημοσιογράφου με τον ίδιο να σχολιάζει «θα έπρεπε να το είχα σκεφτεί αυτό εδώ και χρόνια. Πήρα το τηλέφωνό της, είμαστε οκ».

«Αν μια γυναίκα που κάλυπτε έναν αγώνα έκανε το ίδιο "πέσιμο" σε φιλάθλους και ζητούσε το τηλέφωνό τους θα την είχαν "σταυρώσει" στα social media και θα την είχαν απολύσει» αντέδρασε συνάδελφος του Μπάλαρντ.

«Εδώ βλέπετε μια απαράδεκτη συμπεριφορά για την οποία πανηγυρίζουν οι άνδρες. Ο μισογυνισμός είναι εδώ» έγραψε δεύτερος σχολιαστής.

«Αν μια γυναίκα είχε κάνει το ίδιο θα την είχαν σχολιάσει με τον χειρότερο τρόπο και θα είχε φύγει από την πόλη» εκτίμησε ένας τρίτος συνάδελφος του Μπάλαρντ.

«Αν μια γυναίκα δημοσιογράφος ζητούσε το τηλέφωνο ενός φιλάθλου, θα ήταν αντιεπαγγελματικό. Αλλά όταν το κάνει ένας άνδρας, είναι αστείο και αποδεκτό και θα μπορούσε να πανηγυρίσει γι' αυτό» σχολίασε άλλη μια δημοσιογράφος.

Πηγή: protothema.gr

Shoutout to my guy @wileyballard_ setting the standard for sports reporters getting a phone number out in the wild.



10/10 work



🎥@fanduelsnbraves pic.twitter.com/RFEyd605Lb