Το πρώτο βίντεο από το σπίτι με τα νεκρά ποντίκια όπου βρέθηκαν νεκροί ο Χάκμαν και η σύζυγός του

Στο βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών, φαίνονται τα στελέχη του τμήματος της Σάντα Φε να ερευνούν το μπάνιο στο οποίο βρέθηκε νεκρή η Αρακάουα.

Σε μικρή απόσταση από το άψυχο σώμα της συζύγου του Τζιν Χάκμαν φαίνεται το ένα από τα δύο σκυλιά του ζευγαριού με τον έναν εκ των αστυνομικών να σχολιάζει «ο καημένος, φαίνεται θλιμμένος».

Στις εικόνες έχουν καταγραφεί σοροί από ρούχα, έγγραφα, εικόνες και άλλα αντικείμενα ενώ μέσα σε μια ντουλάπα βρέθηκε ένα κρεβάτι για σκύλο στο οποίο εντοπίστηκε νεκρό το δεύτερο σκυλί του ζευγαριού, ηλικίας 12 ετών.

Ένας από τους αστυνομικούς που είδε το πτώμα του Τζιν Χάκμαν σχολίασε «φαίνεται ότι προσπαθούσε να βγει έξω» ενώ στην αναφορά που υποβλήθηκε περιγράφεται ότι «ο άνδρας ήταν ακίνητος και το στόμα του ήταν ανοιχτό. Στα αριστερά του ήταν ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά. Στα δεξιά του ήταν ένα μαύρο μπαστούνι. Φαίνεται ότι κατέρρευσε ξαφνικά».

Στο ίδιο βίντεο οι αστυνομικοί ανοίγουν πόρτες και παράθυρα για να αεριστεί ο χώρος με έναν εξ αυτών να λέει «μου μυρίζει αέριο», στοιχείο που αρχικά προκάλεσε έρευνα για διαρροή φυσικού αερίου ως αιτία θανάτου του ζευγαριού, εκδοχή που τελικά αποκλείστηκε.

Την ίδια ώρα έρχονται στο φως πληροφορίες για τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο που έκανε η σύζυγος του Τζιν Χάκμαν στις 8 Φεβρουαρίου και στις 12 Φεβρουαρίου. Η Μπέτσι Αρακάουα φέρεται να έψαχνε πληροφορίες για συμπτώματα σχετικά με τον Covid και τη γρίπη.

Κατά πληροφορίες της Daily Mail η Αρακάουα αναζητούσε απάντηση στο έρωτημα αν ο κορωνοϊός μπορεί να προκαλέσει ζαλάδα ή ρινορραγίες, στοιχείο που δείχνει ότι ανησυχούσε για τα συμπτώματα που οδήγησαν στον θάνατό της.

Παράλληλα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε στη μασέρ της περιέγραφε ότι ο Τζιν Χάκμαν στις 11 Φεβρουαρίου είχε ξυπνήσει με συμπτώματα γρίπης ή κρυολογήματος αλλά το τεστ για covid ήταν αρνητικό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έκανε τις νεκροψίες στις σορούς του ζευγαριού, ο Τζιν Χάκμαν εξέπνευσε λόγω καρδιολογικών προβλημάτων και η Μπέτσι Αρακάουα κατέληξε από πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό, που μεταδίδεται στους ανθρώπους από ποντίκια και αρουραίους.

Πηγή: protothema.gr

WATCH: Harrowing video from inside Gene Hackman and Betsy Arakawa's home reveals their dog's heartbreaking acthttps://t.co/TfVzQhK2Qo pic.twitter.com/1mUarteirb