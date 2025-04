Η στιγμή που το ελικόπτερο πέφτει στον ποταμό Χάντσον και σκοτώνονται ο CEO της Siemens και η οικογένειά του (vid)

Το τουριστικό ελικόπτερο έπεσε γρήγορα στα παγωμένα νερά, προκαλώντας μεγάλο θόρυβο γύρω στις 3:20 μ.μ., δείχνει βίντεο που κατέγραψε ένας περαστικός.

Η ουρά και οι ρότορες του ελικοπτέρου φάνηκαν να αποκόπτονται πριν βυθιστεί στο ποτάμι, σκοτώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν μέσα, σύμφωνα με το βίντεο και πολλές μαρτυρίες.

Πρόεδρος και CEO της Siemens Ισπανίας ήταν ο Αγκουστίν Εσκομπάρ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με την οικογένεια του, ενώ επέλεξαν το ελικόπτερο για να δουν τα αξιοθέατα της πόλης.

Λίγο πριν απογειωθεί το ελικόπτερο, ο Εσκομπάρ φωτογραφιζόταν με τη σύζυγό του Μέρσε Καμπρούμπι Μοντάλ και τα τρία παιδιά τους ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτά ήταν τα τελευταία καρέ της ζωής τους.

BREAKING: Yet another deadly aviation incident under the trump Administration, as a helicopter carrying 4 people plunged into the Hudson River, and fatalities have been reported.



