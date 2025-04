Πρίγκιπας Χάρι: «Έκραζε» το Παλάτι στη στέψη του βασιλιά Καρόλου; - Η αποκάλυψη αναγνώστη χειλιών

Ο δούκας του Σάσεξ καθόταν δίπλα στον Τζακ Μπρούκσμπανκ, σύζυγο της πριγκίπισσας Ευγενίας, με την οποία διατηρούσε ακόμα φιλική σχέση. Κάμερες «έπιασαν» τον πρίγκιπα να συζητάνε με τον Μπρούκσμπανκ, ωστόσο δεν είχε γίνει γνωστό περί τίνος επρόκειτο.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Τζέρεμι Φρίμαν ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να είπε «Έχω βαρεθεί τον τρόπο που μου φέρονται», σύμφωνα με τη Sun και το Page Six.

Ο Μπρούκσμπανκ απάντησε: «Δεν είναι η ήσυχη ζωή, έτσι δεν είναι;».

Αν και δεν είναι ευδιάκριτο στο σχετικό απόσπασμα, ο Φρίμαν ισχυρίζεται ότι ο Χάρι κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Δεν τους νοιάζει».

Αν και δεν γίνεται κάποια αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο, θεωρείται πολύ πιθανό ότι ο 40χρονος μιλούσε για τη συνεχιζόμενη ρήξη με τον πατέρα του, Κάρολο, και τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

