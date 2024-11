Βηρυτός: Ψάχνουν σημάδια ζωής στα συντρίμμια 8όροφης πολυκατοικίας που βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ - Φονικά χτυπήματα και στη Γάζα

Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν γύρω στις 4 τα ξημερώματα το κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Πέντε πύραυλοι έπληξαν πολυκατοικία, η οποία κατέρρευσε, όπως φαίνεται σε συγκλονιστικά πλάνα.

«Η πρωτεύουσα Βηρυτός ξύπνησε με μια τρομακτική σφαγή, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πέντε πυραύλους και κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα οκταώροφο κτίριο κατοικιών στην οδό Μααμούν, στη συνοικία Αλ Μπάστα», ανέφερε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Βίντεο από την πληγείσα περιοχή δείχνουν ένα ισοπεδωμένο κτίριο και πλήθος κόσμου να έχει σπεύσει στα ερείπια, αναζητώντας εγκλωβισμένους.

Την ίδια ώρα, το αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται, με 19 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά, να σκοτώνονται σε ισραηλινά πλήγματα και πυρά στη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, ο Μαχμούντ Μπάσαλ, σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο AFP, ότι «19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πάνω από 40 άλλοι τραυματίστηκαν σε τρεις σφαγές που προκλήθηκαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στα μεσάνυχτα και σήμερα το πρωί», όπως και σε πυρά άρματος μάχης στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

BREAKING: MAJOR MASSACRE IN BEIRUT IN LEBANON Israel used bunker buster bombs in Beirut. Loud explosions reported. pic.twitter.com/IJYPamXfuH

Lebanese National News Agency: The number of missiles that targeted the residential building at dawn today in #Basta in downtown Beirut reached 6, with bunker-busting bombs.#Beirut #Lebanon @qudsn pic.twitter.com/RY6qkzr1jR

📹Bombed with anti-fortification bombs... Massive… pic.twitter.com/NCthOuh1Cu