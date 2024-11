Εταιρεία με κρουαζιέρες οργανώνει 4ετές ταξίδι για όσους θέλουν να αποφύγουν τη θητεία Τραμπ

Μια εταιρεία που διοργανώνει κρουαζιέρες προσφέρει στους Αμερικανούς μια τετραετή απόδραση από τη... δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η εταιρεία κρουαζιέρας Villa Vie Residences με έδρα τη Φλόριντα ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη του προγράμματος Tour La Vie, το οποίο επιτρέπει στους επιβάτες να περάσουν έως και 4 χρόνια επισκεπτόμενοι περισσότερες από 140 χώρες -εκτός ΗΠΑ.

Το ταξίδι Tour La Vie προσφέρει μια ποικιλία παρατεταμένων διαμονών στο Villa Vie Odyssey, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας "Escape from Reality" διάρκειας ενός έτους, της κρουαζιέρας "Mid-Term Selection" διάρκειας δύο ετών, της επιλογής "Everywhere but Home" διάρκειας τριών ετών και του ταξιδιού "Skip Forward" διάρκειας τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τον Independent.

«Σκεφτήκαμε αυτή την εκστρατεία μάρκετινγκ πριν καν μάθουμε ποιος θα κέρδιζε. Ανεξάρτητα από το ποιος θα κέρδιζε, ο μισός πληθυσμός θα ήταν αναστατωμένος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Mikael Petterson στο Newsweek. «Ειλικρινά, δεν έχουμε πολιτική άποψη. Θέλαμε απλώς να δώσουμε στους ανθρώπους που αισθάνονται ότι απειλούνται να έχουν έναν τρόπο να ξεφύγουν», σημείωσε.

Πόσο κοστίζουν οι κρουαζιέρες

Ενώ οι τιμές ξεκινούν λίγο κάτω από τα 40.000 δολάρια ετησίως, οι μονόκλινες καμπίνες για τέσσερα ολόκληρα χρόνια ξεκινούν από τα 256.000 δολάρια, ενώ οι δίκλινες φτάνουν τα 320.000 δολάρια για το ταξίδι. Όλα τα τρόφιμα και τα ποτά περιλαμβάνονται στην τιμή, καθώς και το WiFi και οι ιατρικές επισκέψεις. Η καθαριότητα παρέχεται εβδομαδιαία και η υπηρεσία πλυντηρίου δύο φορές την εβδομάδα, το καθένα χωρίς επιπλέον κόστος, ενώ το αλκοόλ περιλαμβάνεται μόνο στο δείπνο.

Οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν ένα μήνα στην Καραϊβική, πριν ξεκινήσουν ένα τετράμηνο ταξίδι στη Νότια Αμερική με δύο διελεύσεις από τη Διώρυγα του Παναμά, δύο Παγκόσμια Θαύματα, τα φιόρδ της Χιλής, ένα ταξίδι στην Ανταρκτική, το Καρναβάλι στο Ρίο και μια οκταήμερη διαδρομή στον Αμαζόνιο ποταμό.

Σύμφωνα με τον Petterson, η Villa Vie Residences έχει ήδη μια "τεράστια αύξηση" στις κλήσεις μετά την ανακοίνωση της κρουαζιέρας στις 7 Νοεμβρίου.

Θα μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική στις επόμενες εκλογές

Για τους Αμερικανούς κατοίκους που θα βρίσκονται στο πλοίο για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 και τις προεδρικές εκλογές του 2028, οι ταξιδιώτες θα μπορούν ακόμα να ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου που θα σταλεί στα εταιρικά γραφεία της κρουαζιέρας και στη συνέχεια στο πλοίο.

Η Villa Vie Odyssey, η οποία φιλοξενεί έως και 600 κατοίκους, εισήλθε πρόσφατα στον δεύτερο μήνα της 15ετούς περιοδείας της σε όλο τον κόσμο. Το πλοίο θα επισκεφθεί και τις επτά ηπείρους, 13 Παγκόσμια Θαύματα και πάνω από 100 τροπικά νησιά.

Πηγή: ethnos.gr