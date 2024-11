Αστυνομικός στις ΗΠΑ πυροβόλησε στο κεφάλι 43χρονο που είχε καλέσει τις αρχές για διάρρηξη στο σπίτι του (vid)

Στο βίντεο φαίνεται ο 26χρονος Αλεξάντερ Μπάκμαν μέσα στο σπίτι του Ντάραμ να φτάνει στην είσοδο ενός δωματίου και εκεί να βλέπει δύο άτομα, ένα με τα εσώρουχα και ένα με κόκκινη κουκούλα να παλεύουν με ένα μαχαίρι.

«Άσε κάτω το μαχαίρι, άσε κάτω το μαχαίρι» ακούγεται να φωνάζει ο αστυνομικός, ο οποίος δύο δευτερόλεπτα αργότερα άνοιξε πυρ.

Όταν, δε, τα δύο άτομα έπεσαν στο έδαφος, ο αστυνομικός πυροβόλησε άλλες πέντε φορές.

Σύμφωνα με την Las Vegas Sun, ο 43χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που είχε καλέσει την αστυνομία τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, πυροβολήθηκε στο κεφάλι, ενώ η 31χρονη εισβολέας, Αλεχάντρα Μπουντρό, τραυματίστηκε από τα πυρά.

Όπως μετέδωσε το NBC News, ο χρόνος που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο φορές που πυροβόλησε ο αστυνομικός ήταν μόλις 3 δευτερόλεπτα.

Η δικογραφία για την υπόθεση αναφέρει ότι η Μπουντρό είχε μπει στο σπίτι του Ντάραμ με μαχαίρι, με σκοπό να προκαλέσει τους αστυνομικούς να την πυροβολήσουν.

Η οικογένεια του Ντάραμ υποστηρίζει ότι δεν ήταν ο 43χρονος που κρατούσε το μαχαίρι, αλλά αντίθετα προσπαθούσε να απομακρύνει την Μπουντρό, όταν πυροβόλησε ο αστυνομικός.

«Οι αστυνομικοί μας κάνουν μια πολύ απαιτητική εργασία σε τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν έχουν την δυνατότητα να σταματήσουν τον χρόνο ή το βίντεο, για να αναλύσουν μια πληροφορία, προκειμένου να πάρουν μια απόφαση» δήλωσε εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λας Βέγκας, που διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: protothema.gr

Brandon Durham should be alive, but his life was tragically and unnecessarily taken all because he needed help! He called 911 for an alleged break in and when Las Vegas Officer arrived, they executed Mr. Durham. Calling 911 for help shouldn't result in a death sentence. This is… pic.twitter.com/TE21A9Shxp