«Είναι ένας γέρικος σωρός από σκ@τά»: Διέρρευσε βίντεο με τον Τραμπ να λέει ακριβώς τι σκέφτεται για τον Μπάιντεν

Στο βίντεο, μία ημέρα μετά το πρόσφατο ντιμπέιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για την απόδοση του Τζο Μπάιντεν στην τηλεμαχία, αποκαλώντας τον «κακό τύπο» και «γέρικο, διαλυμένο, σωρό από σκ@@ά», ο οποίος, όπως λέει, είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

«Απλώς τα παράτησε, ξέρετε, εγκαταλείπει τον αγώνα. Τον έβγαλα από τη μέση», λέει ο Τραμπ στην παρέα του, καθισμένος στο «μπάγκι» του γκολφ.

Και συνεχίζει: «Τώρα έχουμε την Καμάλα. «Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη ως αντίπαλος. Είναι τόσο γ@@να κακιά».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρεται ξανά στον Μπάιντεν, λέγοντας στους παρευρισκόμενους: «Μπορείτε να φανταστείτε αυτόν τον τύπο να έχει να κάνει με τον Πούτιν; Και τον πρόεδρο της Κίνας που είναι άγριο άτομο. Είναι ένας άγριος άνθρωπος, πολύ σκληρός τύπος. Και τον βλέπουν».

«Αλλά μόλις ανακοινώθηκε ότι πιθανότητα θα παραιτηθεί. Συνεχίστε να τον χτυπάτε, έτσι;», ακούγεται να λέει ο Τραμπ στο τέλος του βίντεο.

Πηγή: newsit.gr

HIGHER QUALITY VIDEO:



Trump says Joe Biden is “quitting the race"



"I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”



(looks like Barron Trump in passenger seat 👀👀) pic.twitter.com/GXBZjxiP7p