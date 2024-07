Σάλος και αντιδράσεις στη Νορβηγία με τον Μπέκαμ που πήγε στα ποτάμια τους για ψάρεμα σολομού

Το ταξίδι του πρώην ποδοσφαιριστή στα φιόρδ της Νορβηγίας έχει εξοργίσει τους ντόπιους που ισχυρίζονται πως του δόθηκε ειδική μεταχείριση για μια δραστηριότητα που συνήθως απαγορεύεται.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βιντεοσκοπήθηκε να ψαρεύει σε ένα ποτάμι που κανονικά υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, ανέφεραν οι Times.

Η περιοχή Laerdal στη νοτιοδυτική Νορβηγία, όπου σύμφωνα με έναν ντόπιο εθεάθη ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, είναι επίσης γνωστή ως «η βασίλισσα των ποταμών για σολομούς» επειδή την επισκέπτονται συχνά ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας.

Γιατί αντέδρασαν οι ντόπιοι

Στους Νορβηγούς ωστόσο, έχουν επιβληθεί πρόσφατα περιορισμοί στην αλιεία σολομού, σε μια προσπάθεια να διασωθούν τα μειούμενα αποθέματα ψαριών. Φέτος το καλοκαίρι, η περιβαλλοντική υπηρεσία της κυβέρνησης απαγόρευσε την αλιεία στην συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλους 33 ποταμούς, αφότου μια έρευνα αποκάλυψε ότι ο αριθμός των σολομών έχει μειωθεί στο μισό.

Η μείωση θεωρείται ότι προκαλείται εν μέρει από την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά και από παράσιτα που εξαπλώνονται από ιχθυοτροφεία.

Το ταξίδι του Μπέκαμ προκάλεσε επικρίσεις κατά των τοπικών αρχών και οδήγησε ακόμη και σε ισχυρισμούς πως μπορεί να χρησιμοποίησε ένα «παραθυράκι» στους κανονισμούς. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια εξαίρεση στον κανόνα – μια πρακτική γνωστή ως αλιεία αποθεμάτων. Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία οι σολομοί, αφού αλιευθούν, μεταφέρονται σε εκκολαπτήριο όπου συλλέγονται τα αυγά τους για τεχνητή γονιμοποίηση.

Και τέτοιες αποστολές απαιτούν δωρεές ύψους έως και 1,4 εκατομμυρίων κορωνών (περίπου 100.000 λιρών) προς τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τα εκκολαπτήρια, σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα Bergens Tidende.

Η κυβερνήτης επέτρεψε το ταξίδι του Μπέκαμ παρά τις αντιδράσεις

Αναφέρθηκε επίσης πως η Liv Signe Navarsete, η κυβερνήτης της γύρω κομητείας, αποφάσισε να επιτρέψει να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, κόντρα στην απόφαση του προσωπικού της. Και πρόσθεσε ότι παρενέβη καθώς μια προηγούμενη ακύρωση παρόμοιου ταξιδιού, οδήγησε σε «ελλιπή ερευνητική έκθεση».

Ωστόσο, ο δικηγόρος και ενθουσιώδης ψαράς Rune Svoren, τους κατηγόρησε πως καταπάτησαν τους κανόνες καθώς τον ίδιο τον εμπόδισαν να πάει για ψάρεμα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ντέιβιντ Μπέκαμ που μίλησε στους Times, δεν υπάρχει καμία υπόνοια πως ο πρώην ποδοσφαιριστής έκανε κάτι κακό ή καταπάτησε τους νόμους.

Η διαμάχη έρχεται μετά από άλλη μια αναταραχή στον νορβηγικό Τύπο πριν από μια εβδομάδα, όταν ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέας έδειξε πλάνα του 49χρονου Ντέιβιντ Μπέκαμ να ψαρεύει σε μια υδάτινη περιοχή κοντά στο Sognefjord, το μεγαλύτερο φιόρδ της χώρας.

Ο Μπέκαμ έχει αναπτύξει πρόσφατα ενδιαφέρον για το ψάρεμα και έχει ταξιδέψει στα ποτάμια σολομού στην Ισλανδία με τον κινηματογραφιστή Γκάι Ρίτσι.

Πηγή: iefimerida.gr



