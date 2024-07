Πάνω από 30 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση της Air Europa - Επιβάτης εκτοξεύτηκε σε ντουλάπι (vid)

Μάλιστα, σοκαριστικά πλάνα δείχνουν έναν επιβάτη να έχει εκτοξευτεί και να απεγκλωβίζεται από άλλα άτομα από το ντουλάπι των αποσκευών!

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, 36 άτομα δέχθηκαν ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στη Βραζιλία και 23 χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Κάποιοι από τους τραυματίες υπέστησαν κατάγματα στο κρανίο και τον λαιμό, ενώ άλλη πηγή, είπε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός και ότι πήραν εξιτήριο.

Το χρονικό

Αεροσκάφος της Air Europa, ένα Boeing 787-9 Dreamliner που πραγματοποιούσε την πτήση από τη Μαδρίτη στο Μοντεβιδέο, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Νατάλ της Βραζιλίας, μετά από σοβαρές αναταράξεις που προκάλεσαν χάος.

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε, με ανάρτηση στο Χ, ότι το αεροσκάφος «προσγειώθηκε υπό κανονικές συνθήκες» στο Νατάλ, στη βορειοανατολική Βραζιλία και ότι «οι τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες».

