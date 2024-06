ΗΠΑ: Τρομακτική σύγκρουση αυτοκινήτου με δύο ποδηλάτες - Δείτε το βίντεο

Πιο συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Φορτ Γουόρθ στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Η αστυνομία αναγνώρισε τον Benjamin Hylander, υπάλληλο της American Airlines, ως οδηγό του οχήματος, ο οποίος και συνελήφθη σε κοντινό βενζινάδικο. Σύμφωνα με το site Fort Worth Star Telegram, η αστυνομία φέρεται να βρήκε έξι άδεια δοχεία μπύρας στο σακίδιο του Hylander και του απήγγειλε κατηγορίες για επίθεση σε κατάσταση μέθης με όχημα, πρόκληση ατυχήματος με τραυματισμό και οδήγηση σε κατάσταση μέθης.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Twitter και αργότερα σε πολλά δελτία ειδήσεων και δείχνει δύο άτομα να οδηγούν στη δεξιά λωρίδα σε έναν αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων. Το tweet αναφέρει ότι αυτό το ατύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο του Ντάλας Φορτ Γουόρθ. Σημειώστε ότι το βίντεο είναι αρκετά έντονο.

A drunk driving suspect slammed into two cyclists on a group ride at DFW Airport, and it was all caught on camera. pic.twitter.com/gkdPhtAlnp