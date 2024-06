Καταγγελίες κατά του Μασκ ότι ζήτησε από εργαζόμενη να γεννήσει το παιδί του για να διαιωνίσει το IQ του

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης μιας εκπαιδευόμενης και ότι ζήτησε από μία άλλη να φέρει στον κόσμο τα παιδιά του, για να διαιωνίσει το είδος του, αποκαλύπτει έκθεση που έχει στην κατοχή της η εφημερίδα «Wall Street Journal».

Η μήνυση, την οποία κατέθεσαν οκτώ εργαζόμενοι που απολύθηκαν το 2022 από την «SpaceX», υποστηρίζει ότι ο Έλον Μασκ θέλει να «διοικεί την εταιρεία του σε σκοτεινούς αιώνες, αντιμετωπίζοντας τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα που αξιολογούνται με βάση το μέγεθος του σουτιέν τους, βομβαρδίζοντας τον χώρο εργασίας με άσεμνα σεξουαλικά πειράγματα».

Ο Έλον Μασκ κατηγορείται ότι ζήτησε επανειλημμένα από μια άλλη εργαζόμενη γυναίκα να κάνει παιδιά μαζί του, πριν λάβει αποζημίωση 780.000 λιρών και εγκαταλείψει την εταιρεία το 2013. Επιπλέον, φέρεται ότι ο Αμερικανός είχε σχέση με ένα ακόμα στέλεχος της «SpaceX» το 2014, όταν ήταν σε διάσταση, αλλά όχι διαζευγμένος από την Talulah Riley. Ο Έλον Μασκ υποσχέθηκε στη γυναίκα μετοχές της «Tesla», αλλά όταν εκείνη άρχισε να αισθάνεται ότι την εκμεταλλεύονται, διαπραγματεύτηκε ένα πακέτο εξόδου 66.000 λιρών από τη «SpaceX». Η «Wall Street Journal» αναφέρει επίσης ότι ο Έλον Μασκ πρότεινε σε μια αεροσυνοδό να κάνουν σεξ, προσφέροντάς της να της αγοράσει ένα άλογο.

Ο Gwynne Shotwell, επικεφαλής της «SpaceX», δήλωσε ότι το δημοσίευμα της «Journal» παρουσιάζει μια «εντελώς παραπλανητική αφήγηση». Σημειώνεται ότι ο Έλον Μασκ, ο οποίος έχει 11 παιδιά, έχει υποστηρίξει ότι όσοι έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης θα πρέπει να τεκνοποιήσουν, καθώς στον πλανήτη υπάρχει κρίση υπογεννητικότητας.

Πηγή: newsbeast.gr

