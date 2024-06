Kite surfer παγιδεύτηκε σε απομονωμένη παραλία και σώθηκε γράφοντας «βοήθεια» (vid)

Ο ανώνυμος surfer έγραψε συγκεκριμένα «HELP» στην άμμο χρησιμοποιώντας πέτρες που βρήκε στην παραλία και η έκκλησή του για διάσωση έγινε ορατή από έναν επιβάτη ενός διερχόμενου ιδιωτικού ελικοπτέρου, ο οποίος κάλεσε τις αρχές για βοήθεια.

Το δραματικό βίντεο που αναρτήθηκε την Κυριακή από την μονάδα Πυροσβεστικής της Σάντα Κρουζ, δείχνει τον ανώνυμο surfer να ανυψώνεται σε ασφαλές σημείο από ελικόπτερο κι αυτό διότι το ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί με ασφάλεια στην παραλία, οπότε ένας διασώστης κατέβηκε με σκοινί για να ανασύρει τον surfer.

Είναι άγνωστο πόσο καιρό παρέμεινε κολλημένος στην παραλία ο surfer, πάντως δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα – μόνο βοήθεια για να επιστρέψει στη στεριά.

Πηγή: iefimerida.gr

A kite surfer was rescued off a beach south of Davenport Landing after being stranded. He used rocks on the beach to spell out the word “HELP.” He was spotted by a private helicopter who then called for well, help! #CaWx @sccounty (MORE ⬇️) #California pic.twitter.com/wpUbTDlis6