«Ήρθαμε να σας σώσουμε»: Δραματικό βίντεο με τη διάσωση τριών ομήρων σε σπίτι στη Γάζα (vid)

Το βίντεο δείχνει αξιωματικούς της Yamam να εισβάλλουν στο σπίτι του άντρα της Χαμάς Abdallah Aljamal, ο οποίος κρατούσε ομήρους τους τρεις Ισραηλινούς, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι αξιωματικοί έφτασαν σε ένα δωμάτιο του σπιτιού όπου οι Meir Jan, Kozlov και Ziv φαίνονταν να σκύβουν εν μέσω σφοδρών πυροβολισμών και εκρήξεων.

«Όνομα, όνομα», φωνάζει ο πρώτος αξιωματικός στους Meir Jan και Kozlov, οι οποίοι απαντούν με τα ονόματά τους.

«Τρεις είναι στα χέρια μας», λέει ο αξιωματικός αφού αναγνωρίσει τους τρεις. «Όλα είναι εντάξει. Ήρθαμε να σας σώσουμε, Παραμείνετε ήρεμοι», συνέχισε.

Στη συνέχεια, το βίντεο κόβεται και δείχνει τον Meir Jan, τον Kozlov και τον Ziv να βγαίνουν εσπευσμένα συνοδεία των αξιωματικών της Yamam και των πρακτόρων της Shin Bet, ενώ δέχονται πυρά.

Μέσα στο σπίτι του Aljamal, σκοτώθηκε ο αξιωματικός της Yamam, Arnon Zmora. Η αποστολή διάσωσης ονομάστηκε αργότερα «Επιχείρηση Arnon» προς τιμήν του.

Πηγή: newsbeast.gr

This is the moment the elite Yamam unit rescued former hostages Shlomi Ziv, Almog Meir Jan and Andrey Kozlov from captivity in Gaza.



Real life superheroes. pic.twitter.com/1fMGPu3xpz