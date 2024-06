Ένοπλος στις ΗΠΑ άνοιξε πυρ εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων και σκότωσε πατέρα τεσσάρων παιδιών (vid)

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Ρίβερσαϊντ, ο Τζούλιο Ροντάρτε άδειασε έναν ολόκληρο γεμιστήρα, ξαναγέμισε το όπλο και συνέχισε να πυροβολεί στεκόμενος μπροστά από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων περίπου στις 06.30 το πρωί.

Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές αλλά οι οδηγοί ήταν τυχεροί. Λιγότερο τυχερός στάθηκε ένας άνδρας που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, ενώ ο 43χρονος Βίκτορ Ούγκο Λεόν, ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του, έχασε τη ζωή του.

Το θύμα

Μετά τους περίπου 30 πυροβολισμούς, ο δράστης γδύθηκε και έμεινε γυμνός, πριν τελικά συλληφθεί από την αστυνομία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι για φόνο με δόλο, για απόπειρα φόνου, ληστεία και αντίσταση στη σύλληψη.

Ο δράστης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγος του θύματος, που έμεινε μόνη με τα τέσσερα παιδιά τους, ξεκίνησε εκστρατεία GoFundMe για να καλύψει τα έξοδα της κηδείας και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περίπου 40.000 δολάρια.

Πηγή: pride.gr

NEW: 39-year-old man starts shooting at random cars in San Jacinto, California, killing a father of four.



Julio Rodarte was arrested on suspicion of murder and 10 counts of attempted murder after firing off 30 shots & taking his clothes off.



The despicable act was triggered… pic.twitter.com/bUV7VRBLMs