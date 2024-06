Πήγε για κατάδυση και «ψάρεψε» προϊστορικό τέρας – Χρονολογείται τουλάχιστον 10 εκατ. χρόνων

Την ανακάλυψη έκανε ο Άλεξ Λούντμπεργκ ενώ έκανε κατάδυση παρέα με έναν φίλο του. Εκεί ανέσυρε έναν χαυλιόδοντα μήκους 2,5 μέτρων, ένα σημαντικό εύρημα δεδομένων των τυπικών ανακαλύψεων της περιοχής.

Ο χαυλιόδοντας αναγνωρίστηκε ότι ανήκει σε μαστόδοντα, ένα μακρινό συγγενή του μαμούθ σύμφωνα με το ειδικό Μουσείο Επιστήμης και Φύσης Bishop του Μπράντεντον. Μάλιστα σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, τέτοιες ανακαλύψεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Τις επόμενες ημέρες ο Λούντμπεργκ θα αναφέρει την ανακάλυψή του στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα για να εκτιμηθεί η επιστημονική του αξία. Σε κάθε περίπτωση η ανακάλυψη αυτή ενθουσιάζει τους παλαιοντολόγους που ανυπομονούν να μάθουν περισσότερα για αυτούς τους αρχαίους γίγαντες που κάποτε ζούσαν ανάμεσα μας!

Πηγή: Ethnos.gr

Man discovers prehistoric monster off the coast of Florida - and it could be 10 million years old https://t.co/5aWgWPrrrw pic.twitter.com/Nwk33H1pYv