Ιnfluencer έδωσε $20 σε γυναίκα για να βουτήξει στο νερό και την παράτησε όταν αυτή πνιγόταν

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ φαίνεται η Ρέινοντς να λέει στην γυναίκα «απλά πήδα μέσα». Όταν η γυναίκα βουτάει με το κεφάλι ακούγεται να λέει στην Ρέινολτς «μου είπες ότι ήταν όλα εντάξει, μου είπες απλά να βουτήξω μέσα» με την influencer να το αρνείται και να γελάει.

Ωστόσο η κατάσταση αλλάζει άρδην όταν η γυναίκα αρχίζει να καλεί σε βοήθεια φωνάζοντας «δεν μπορώ να κολυμπήσω, μπορώ μόνο να επιπλεύσω».

Όπως φαίνεται στο βίντεο η Ρέινολτς αρχίζει να ανησυχεί με συνεργάτες της να της λένε ότι «η κατάσταση είναι άσχημη».

«Σταματείστε, με φρικάρετε. Θα αυτοκτονήσω. Λέει ότι πνίγεται» ακούγεται να λέει η Ρέινολτς.

Παρόλα αυτά η ίδια όχι μόνο δεν παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει αλλά το έβαλε στα πόδια με το τελευταίο πλάνο του βίντεο να την δείχνει μέσα σε αυτοκίνητο να φεύγει ενώ δίπλα περνάει ένα όχημα της πυροσβεστικής.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Όστιν επιβεβαίωσε ότι κλήθηκαν για να βοηθήσει γυναίκα που ήταν μέσα στη λίμνη και ότι της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μετά την ανάσυρσή της από τη νερό.

Πηγή: protothema.gr

NEW: Streamer Natalie Reynolds dares vulnerable woman who can't swim to jump into a lake and then runs away laughing while the woman yells for help.



Human scum.



As Reynolds fled the scene, a firetruck was seen driving towards the lake.



According to the Austin Fire Department,… pic.twitter.com/pkdeJDIYh4