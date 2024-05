Τράκαραν, γέμισαν αίματα, αλλά πόζαραν για να βγάλουν σέλφι (vid)

Οι απίστευτες σκηνές καταγράφηκαν την περασμένη Κυριακή σε γειτονιά της πόλης Γκουερναβάκα.

Στις φωτογραφίες φαίνονται δύο από τις πέντε γυναίκες που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο να είναι εμφανώς τραυματισμένες και να έχουν καλυφθεί με αίματα. Ωστόσο μια εξ αυτών σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο και έβγαλε μια selfie.

Αυτή, μάλιστα, δεν ήταν η μοναδική φορά που συνέβη αυτό καθώς η selfie επαναλήφθηκε την ώρα που αστυνομικοί προσπάθησαν να τις απομακρύνουν από τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

Τελικά οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: protothema.gr

Women pose for a selfie after a bloody car crash in Mexico.



The crash, which occurred on Saturday, involved five women, two of whom were seen bloodied and injured on the roadside. All five were taken to the hospital. Authorities are investigating the cause of the accident. pic.twitter.com/HkllWISIma