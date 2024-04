Κοριτσάκι στη Γάζα γεννήθηκε με καισαρική μετά τον θάνατο της μητέρας του - Νεκροί ο πατέρας και η αδελφή του

Οι 19 αυτοί άνθρωποι, ανάμεσά τους 13 παιδιά μίας οικογένειας, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα εναντίον δύο κατοικιών, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το βρέφος, που ζυγίζει 1,4 κιλό και γεννήθηκε με καισαρική τομή, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και η υγεία του βελτιώνεται σταδιακά, εξήγησε ο Μοχάμεντ Σαλάμα ο γιατρός που το φροντίζει.

Η μητέρα της, Σαμπρίν αλ Σακάνι, ήταν έγκυος 30 εβδομάδων όταν σκοτώθηκε. Το βρέφος έχει τοποθετηθεί σε θερμοκοιτίδα σε νοσοκομείο της Ράφα, με τη φράση «το μωρό της μάρτυρα Σαμπρίν αλ Σακάνι» να είναι γραμμένη σε ταινία πάνω στο στήθος του.

Η Μαλάκ, η μικρή κόρη της Σακάνι που σκοτώθηκε στην ισραηλινή επίθεση, ήθελε να ονομάσει την αδελφή της Ρουχ, που σημαίνει «πνεύμα» στα αραβικά, δήλωσε ο θείος της Ράμι αλ Σέιχ.

Το βρέφος θα παραμείνει στο νοσοκομείο τρεις με τέσσερις εβδομάδες, διευκρίνισε ο Σαλάμα. «Στη συνέχεια θα δούμε πού θα πάει αυτό το παιδί, στην οικογένεια, στη θεία, τον θείο ή τους παππούδες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία: ακόμη κι αν το παιδί αυτό επιβιώσει, γεννήθηκε ορφανό», εξήγησε.

Δεκατρία παιδιά και δύο γυναίκες σκοτώθηκαν από το πλήγμα στο δεύτερο σπίτι, που ανήκε στην οικογένεια Άμπντελ Άαλ, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Όταν ρωτήθηκε για τα θύματα στη Ράφα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι επλήγησαν στη Γάζα διάφοροι στρατιωτικοί στόχοι, μεταξύ των οποίων στρατιωτικές υποδομές, θέσεις εκτόξευσης ρουκετών και ένοπλοι.

«Είδατε κανέναν άνδρα μεταξύ των νεκρών;», διερωτήθηκε ο Σακρ Άμπντελ Άαλ, ένας Παλαιστίνιος η οικογένεια του οποίου είναι μεταξύ των νεκρών, θρηνώντας πάνω από τη σορό ενός παιδιού τυλιγμένη σε λευκό σάβανο. «Όλοι είναι γυναίκες και παιδιά», πρόσθεσε.

Ο Μοχάμενταλ Μπεχάιρι δήλωσε ότι η κόρη και η εγγονή του εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. «Έχουμε ένα αίσθημα λύπης, κατάθλιψης, δεν μας έχει μείνει τίποτα στη ζωή για να κλάψουμε, τι άλλο να νιώσουμε; Όταν χάνεις τα παιδιά σου, όταν χάνεις αυτούς που αγαπάς περισσότερο, πώς να νιώσεις;», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

▶️A baby girl was delivered from the womb of a Palestinian woman killed along with her husband and daughter by an Israeli attack in Gaza’s Rafah, Palestinian health officials said.



(Reuters)

https://t.co/zEaEldyjfV pic.twitter.com/3teRR5H3q6