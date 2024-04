Βικτόρια Μπέκαμ: Γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά της διοργανώνοντας το «πάρτι της χρονιάς»

Η Βρετανή σχεδιάστρια και πρώην μέλος του εμβληματικού ποπ συγκροτήματος Spice Girls έκλεισε τα 50 την Τετάρτη και είχε δίπλα της όλη την οικογένειά της. Μάλιστα, ο σύζυγός της πριν το πάρτι που παρέθεσε στους λαμπερούς καλεσμένους της φρόντισε να τα περάσουν όλοι μαζί. Πώς; Με ένα δείπνο όχι σε κάποιο εστιατόριο του Λονδίνου, αλλά στη Γαλλική Ριβιέρα.



Όσο αφορά το λαμπερό πάρτι - σύμφωνα με την Daily Mail - έλαβε χώρα στο ιδιωτικό κλαμπ Swanky Mayfair Oswald's όπου φιλοξενήθηκαν οι 100 καλεσμένοι της οι οποίοι διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι φίλες της και μέλη των Spice Girls, ο Τομ Κρουζ, η Eva Longoria, ο Gordon Ramsay, ο Guy Ritchie, ο Jason Statham κ.α.

Αξίζει να τονίσουμε πως η Βικτόρια Μπέκαμ για τα γενέθλιά της δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προκειμένου να ευχαριστήσει τον σύζυγό της, αλλά και τα παιδιά της για την αγάπη και τη στήριξη που της δίνουν όλα αυτά τα χρόνια.

«Καθώς ετοιμάζομαι να πάω στα 50 (με τακούνια, φυσικά!), νιώθω τόσο απίστευτα ευλογημένη που έφτασα εδώ. Είμαι ευλογημένη, ολοκληρωμένη και βαθιά ικανοποιημένη. Όχι μόνο για το πού βρίσκομαι ως γυναίκα, αλλά για το πόσο μακριά έχουν φτάσει τα brands μόδας και ομορφιάς μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

