Mήνυμα Ισραήλ σε Ιράν: «Χτυπήσαμε κοντά σε πυρηνικό στόχο, μπορούμε και χειρότερα»

Η επίθεση έγινε δίπλα στην πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν, με το Ισραήλ να δείχνει δόντια του. Το μήνυμα στο Ιράν ήταν αδιαμφισβήτητο… «Επιλέξαμε να μην χτυπήσουμε τις πυρηνικές σας εγκαταστάσεις αυτή τη φορά, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει χειρότερα εδώ», τόνισαν στην Jerusalem Post Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση στο Ιράν έπληξε ιρανικές αεροπορικές δυνάμεις στο Ισφαχάν, ακριβώς δίπλα στην πυρηνική εγκατάσταση. Η συγκεκριμένη επιχείρηση σχεδιάστηκε όχι μόνο για να βλάψει το Ιράν αλλά και για να καταστήσει εξαιρετικά σαφές πόσο εύκολο είναι να επιτεθεί κανείς στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Ταυτόχρονα, με το να μην επιτεθεί στην πραγματική πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν ή σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Natanz και το Fordow, το Ισραήλ έστειλε το μήνυμα ότι δεν επιδιώκει έναν κλιμακούμενο περιφερειακό πόλεμο

Ουσιαστικά με την σημερινή επίθεση το Ισραήλ θέλει να μειώσει τις πιθανότητες για μια αντεπίθεση του Ιράν όπως έγινε το περασμένο Σάββατο. Το αν θα τα καταφέρει θα το δείξει ο χρόνος…

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν με πυραύλους έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η Τεχεράνη προς το παρόν υποβαθμίζει την επίθεση, η οποία όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς αρχικά επιβεβαιώθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων και στη συνέχεια από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι φόβοι για μια γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή παραμένουν και εντείνονται μετά την επίθεση – απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν με drones και πυραύλους.

Η πρώτη αντίδραση του Ισραήλ για την επίθεση στο Ιράν ήρθε από ισραηλινό αξιωματούχο που δήλωσε «οφθαλμός αντί οφθαλμού, το Ισραήλ ανταπέδωσε την επίθεση» όπως γράφει η Jerusalem Post.

Επίσημα το Ισραήλ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την επίθεση για στρατηγικούς λόγους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη κάνει λόγο για έκρηξη σε εργοστάσιο γιατί θέλουν να αποφύγουν την κλιμάκωση.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο η Τεχεράνη δεν έχει σχέδια να προχωρήσει άμεσα σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim επικαλούμενο «καλά πληροφορημένες πηγές» ανέφερε, ότι δεν υπάρχει «καμία πληροφορία για επίθεση από το εξωτερικό», μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν στο Ιράν.

«Αντίθετα με τις φήμες και τους ισχυρισμούς των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης», «δεν υπάρχει καμία πληροφορία για επίθεση από το εξωτερικό εναντίον της κεντρικής πόλης Ισφαχάν ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής της χώρας», ανέφερε το πρακτορείο.

