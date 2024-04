Σίδνεϊ: Άγνωστος μαχαίρωσε ιερέα και ακόμα τέσσερα άτομα σε live streaming (vid)

Εκείνη την ώρα μεταδίδονταν σε ζωντανή μετάδοση το κήρυγμα του ιερέα, ενώ δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ώρες μετά το μακελειό στο Σίδνεϊ όπου ένας 40χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε έξι ανθρώπους σε εμπορικό κέντρο.



Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στην εκκλησία The Good Shepherd Church στην περιοχή Ουέικλι, στα δυτικά του Σίδνεϊ. Ο ιερές είδε ξαφνικά έναν άγνωστο με μαχαίρι να τον πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα και να τον μαχαιρώνει πολλές φορές.

Άμεσα έπεσαν πάνω στον δράστη οι πιστοί που παρακολουθούσαν ζωντανά το κήρυγμα, προσπαθώντας να τον σταματήσουν.

Ο δράστης – τα κίνητρα του οποίου είναι απροσδιόριστα – έχει συλληφθεί, ενώ παραμένει άγνωστη η κατάσταση των τραυματιών.

Πηγή: newsbomb.gr

🚨 #BREAKING : Bishop Mar Mari Emmanuel stabbed multiple times in Sydney’s west during mass The attack live-streamed to the prominent Christian leader’s vast online following. More to follow. pic.twitter.com/WSqQXqQ10m

A knife attack has just occurred in #Sydney , Australia, at the Church of Christ the Good Shepherd, during a live broadcast.#BREAKING: Bishop Mari Mari Emmanuel of the Assyrian Church in Australia was assaulted by an armed individual during a church service in Western Sydney. pic.twitter.com/EX8louZSKU