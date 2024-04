Σίδνεϊ: Επιβεβαιώθηκαν έξι νεκροί- Μεταξύ αυτών και ο δράστης

"Ήρθε αντιμέτωπη με τον δράστη, ο οποίος είχε μετακινηθεί σε αυτό το στάδιο στο επίπεδο πέντε, καθώς συνέχισε να περπατάει γρήγορα πίσω του για να τον προλάβει. Εκείνος γύρισε και την αντιμετώπισε σηκώνοντας ένα μαχαίρι. Εκείνη πυροβόλησε με όπλο και το άτομο αυτό είναι πλέον νεκρό".

"Πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν πέντε θύματα που έχουν πλέον πεθάνει ως αποτέλεσμα των πράξεων αυτού του δράστη", είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι δεν έχει προκύψει σαφές κίνητρο σε σχέση με τον δράστη που σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού.

Ο Anthony Cooke δήλωσε ότι ο άνδρας βρισκόταν στο κέντρο, έφυγε και στη συνέχεια επέστρεψε, οπότε και άρχισε να μαχαιρώνει ανθρώπους. Δεν έχει αποσαφηνιστεί η ιδεολογία ή το κίνητρο.

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε σε μια μητέρα και το μωρό της, με το παιδί να υποβάλλεται τώρα σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο.



Αναλυτικότερα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Westfield Bondi Junction του Σίδνεϊ, μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκαν πολλοί άνθρωποι το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Αυστραλίας).

Σύμφωνα με πληροφορίες του NCA NewsWire, ένας άνδρας έτρεχε στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο οπλισμένος με μαχαίρι και χτύπησε διερχόμενους πριν πυροβοληθεί από την αστυνομία.

Σύμφωνα με προηγούμενα στοιχεία πιθανόν ο δράστης να είχε και συνεργό. Το ABC μετέδωσε πως τον αναζητάει η αστυνομία. Ωστόσο ο Guardian έγραψε ότι φαίνεται πως οι αναφορές για έναν πιθανό δεύτερο επιτιθέμενο δεν είναι σωστές. Η αστυνομία σάρωσε το εμπορικό κέντρο διεξάγοντας έρευνες, αλλά τελικά πιστεύει ότι υπήρξε μόνο ένας δράστης.

Οι τραυματιοφορείς έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμής αρκετά άτομα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα, ενώ περίοικοι έχουν δει πολλούς ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο με αίμα στα ρούχα τους.

Εκατοντάδες άνθρωποι φέρονται να απομακρύνθηκαν από το εμπορικό κέντρο μετά το περιστατικό.

Μια αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε κάποιον πεσμένο κάτω τραυματισμένο και προσπάθησε να δει τι συνέβαινε. «Τότε είδαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τρέχουν προς το μέρος μας και μετά ακούσαμε έναν πυροβολισμό και ο σύζυγός μου μας έσυρε στο κατάστημα Adairs και μετά πήραμε την κυρία εκεί που προσπαθούσε να κλειδώσει τις πόρτες και μετά δεν μπορούσε να κλειδώσει την μπροστινή πόρτα και έτσι μπήκαμε στο γραφείο, που ήταν όλα κλειδωμένα και μετά μείναμε εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία να μας πάρει».

Ένας άλλος είπε ότι είδαν μια γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα, προσθέτοντας: «Ήταν τρελό, ήταν τρέλα, δεν το περίμενα».

