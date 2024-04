Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο δράστης, η στιγμή της σύλληψης -Μαχαιρωμένο μωρό 9 μηνών στο νοσοκομείο

Οι συγκεχυμένες μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο προς το παρόν για 4-6 νεκρούς. Μάλιστα όπως αναφέρθηκε στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μαχαιρωμένο μωρό 9 μηνών.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Westfield Bondi Junction του Σίδνεϊ, μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκαν πολλοί άνθρωποι το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NCA NewsWire, ένας άνδρας έτρεχε στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο οπλισμένος με μαχαίρι και χτύπησε τέσσερις διερχόμενους πριν πυροβοληθεί από την αστυνομία.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία πιθανόν ο δράστης να είχε και συνεργό.

Βίντεο που έχει ανέβει στα social media δείχνει τη στιγμή που γυναίκα αστυνομικός έχει ακινητοποιήσει τον δράστη.

#BREAKING Australia: The stabber was neutralized by shooting and the visible rule was eliminated. pic.twitter.com/ey9IYMMjSc