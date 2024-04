'I can't breathe': Οι τελευταίες στιγμές Αφροαμερικανού που πέθανε στα χέρια αστυνομικών (vid)

Σοκαριστικό βίντεο που δόθηκε μόλις τα τελευταία 24ωρα στη δημοσιότητα καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του Αφροαμερικανού που έχασε τη ζωή του στις 29 Νοεμβρίου 2022 σε νοσοκομείο του Ντάλας, από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη ενώ το σώμα του βρισκόταν σε ημιπρηνή θέση.

Σύμφωνα με τη New York Post, ιατροδικαστής που είχε την ευκαιρία να εξετάσει το είδε το βίντεο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες έφεραν ευθύνη για τον θάνατο του Νοτς. Ωστόσο, αξιωματούχοι στο παρελθόν είχαν δηλώσει ότι η αιτία θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ενώ και το ίδιο το νοσοκομείο όπου συνέβη το περιστατικό αρνιόταν για πολύ καιρό να δώσει στη δημοσιότητα το επίμαχο βίντεο αλλά και τα ονόματα των εμπλεκομένων αστυνομικών.

Οι εικόνες που κάνουν σήμερα τον γύρο του διαδικτύο προκαλούν αίσθηση, καθώς τον περασμένο Nοέμβριο δικαστήριο του Ντάλας αποφάσισε να μην ασκηθεί δίωξη εις βάρος κανενός αστυνομικού ή εργαζομένου του συγκεκριμένου ιατρικού κέντρου σε σχέση με την ανθρωποκτονία του Κένεθ Νοτς.

«Ο άνθρωπος βίωνε κάποιου είδους ψυχολογική κρίση, είναι εμφανές ότι δεν σκεφτόταν λογικά, αλλά δεν χρειάζεται να σκοτώσεις κάποιον για να αντιμετωπίσεις ένα αμιγώς ιατρικό πρόβλημα» δήλωσε στην Dallas Morning News ο δικηγόρος της οικογένειας του 41χρονου, Τζοφ Χένλι, χάρη στις ενέργειες του οποίου ο δήμος του Ντάλας αναγκάστηκε τελικά να δημοσιεύσει το βίντεο.

Η ψυχολογική κατάσταση του Νοτς εμφάνισε ξαφνική επιδείνωση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με αυτοκίνητο από το Όστιν (την πόλη που ζούσε ο 41χρονος) στο Ντάλας. Στο όχημα βρίσκονταν ο ίδιος, η φίλη του και δύο από τα παιδιά του. Καθώς το αυτοκίνητο πλησίαζε στο Ντάλας, τους έπιασε λάστιχο και ο Νοτς «ξεκίνησε να φέρεται αλλοπρόσαλλα» σύμφωνα με την αναφορά που υπέβαλαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο άνδρας «ήταν επιθετικός», έφτυνε και έλεγε ότι οι Αρχές του Όστιν ήθελαν να τον σκοτώσουν.

Αφού τέθηκε υπό κράτηση, οδηγήθηκε στο UT Southwestern Medical Center για ψυχιατρική αξιολόγηση και τον ανέλαβαν οι αστυνομικοί του τμήματος του ιατρικού κέντρου. Εκεί, ο Νοτς άρχισε να παραπονιέται επίμονα ότι οι χειροπέδες του είναι πολύ σφιχτές και να ζητά νερό ή χυμό πορτοκάλι, αίτημα που δεν εισακούστηκε επειδή κρίθηκε «μη συνεργάσιμος». «Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς μαζί σου», του είπε ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου.

Όταν οι νοσηλευτές και ένας από τους αστυνομικούς έφυγαν από το δωμάτιο, ο Νοτς σηκώθηκε από το κρεβάτι και ήπιε νερό από μια βρύση ενώ ήταν δεμένος με χειροπέδες. Οι αστυνομικοί στη συνέχεια τον πήγαν ξανά στο κρεβάτι, ενώ εκείνος διαμαρτυρόταν λέγοντας ότι χρειάζεται περισσότερο νερό.



«Χρειάζομαι νερό, σας παρακαλώ» είπε πολλές φορές ο άνδρας, ενώ οι αστυνομικοί του περνούσαν και άλλες χειροπέδες, για να μείνει ακίνητος.

Στο βίντεο ο Νοτς εμφανίζεται να φωνάζει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω!» καθώς αστυνομικοί ασκούν πίεση στην πλάτη και τα άκρα του, προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν. Αυτή η κραυγή απηχεί τα τελευταία λόγια του Έρικ Γκαρνερ και του Τζορτζ Φλόιντ, δύο ακόμη Αφροαμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στα χέρια αστυνομικών, με τον θάνατό τους να προκαλεί κύμα οργής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λίγες στιγμές αργότερα και ενώ έχει ακινητοποιηθεί σχεδόν μπρούμυτα, ο Νοτς σταματά τελείως να κινείται και όλοι οι παρόντες στο δωμάτιο αντιλαμβάνονται ότι κάτι πάει πολύ στραβά.

Σύμφωνα με τον Χένλι, το βίντεο αποδεικνύει ότι Νοτς ήταν σε καλή φυσική κατάσταση μέχρι που οι αστυνομικοί «περιόρισαν την ικανότητά του να αναπνέει». Πέρυσι, ο δικηγόρος ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι επρόκειτο να καταθέσει αγωγή εναντίον του νοσοκομείου.

«Είμαι σίγουρος ότι το αστυνομικό τμήμα του UT Southwestern σκότωσε αυτόν τον άνθρωπο και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία καλή εξήγηση». «Κανείς δεν ήθελε να μας δώσει απαντήσεις», είχε δηλώσει τότε η μητέρα του θύματος. «Η μόνη απάντηση που έλαβα είναι ότι ο γιος μου είναι νεκρός και δεν ξέρουν γιατί».

