Φοβόταν ότι η έκλειψη θα φέρει το τέλος του κόσμου: Σκότωσε τον σύντροφό της, πέταξε τα παιδιά της από το αυτοκίνητο (vid)

Η Danielle Johnson – μια δημοφιλής influencer – αστρολόγος, που ονομαζόταν Danielle Ayoka στο διαδίκτυο – προειδοποίησε τους 106.000 ακολούθους της να «ξυπνήσουν» και να «διαλέξουν μια πλευρά» τις ημέρες πριν πραγματοποιήσει τις δολοφονίες και αυτοκτονήσει στη συνέχεια στο Λος Άντζελες.

«WAKE UP WAKE UP Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΙΑ ΑΚΟΥΣΤΕ. ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΣΟΥ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ», έγραψε την περασμένη εβδομάδα σε ένα tweet που προβλήθηκε 600.000 φορές. Τρεις ημέρες αργότερα – ώρες πριν αναμενόταν η έκλειψη στην Καλιφόρνια – η Τζόνσον δολοφόνησε δύο από τα αγαπημένα της πρόσωπα και προσπάθησε να σκοτώσει τη μεγαλύτερη κόρη της πριν αυτοκτονήσει νωρίς το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ούτε η αυτοαποκαλούμενη «θεραπεύτρια» ούτε ο φίλος της είχαν τεκμηριωμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας ή κλήσεις στην αστυνομία, κάτι που έκανε τους ερευνητές να υποψιαστούν ότι το λουτρό αίματος επηρεάστηκε από την τρελή παράνοια του τέλους του κόσμου που είχε η γυναίκα, είπαν πηγές στους LA Times.

Η Τζόνσον προέτρεψε τους οπαδούς της να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από την έκλειψη, την οποία ονόμασε την «επιτομή του πνευματικού πολέμου».

Η Τζόνσον, η οποία πρόσφερε διαδικτυακές συνεδρίες αυτοβοήθειας και θεραπείας με μόλις 2,99 δολάρια, δημοσίευσε αντισημιτικές αναρτήσεις και θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το φυσικό φαινόμενο στο X. Παρομοίασε επίσης τον σεισμό του Νιου Τζέρσεϊ με την κυριαρχία των λευκών και κατηγόρησε την κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης ότι προσπαθούσαν να καλύψουν αυτό που φοβόταν ότι ήταν η επικείμενη αποκάλυψη.

«ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΑΝ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ!!! ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση.

Τον μαχαίρωσε στην καρδιά

Η Τζόνσον ήταν για τελευταία φορά ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Κυριακής – περίπου 12 ώρες πριν η αστυνομία πει ότι μαχαίρωσε τον 29χρονο φίλο της, Τζέιλεν Άλεν Τσάνεϊ, στην καρδιά ενώ βρισκόταν στον καναπέ του πολυτελούς διαμερίσματος τους στο Γούντλαντ Χιλς.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι προσπάθησε να σύρει το πτώμα έξω από το σπίτι, αλλά τα παράτησε και άφησε το σώμα του στην κουζίνα, είπαν πηγές στους LA Times.

Στη συνέχεια, έβαλε τις δύο κόρες της μέσα στην Porsche Cayenne, την οποία οδήγησε μέσα από μια πύλη ασφαλείας. Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, η Τζόνσον πέταξε την 9χρονη κόρη της από το αυτοκίνητο καθώς κινούνταν με ταχύτητα σε έναν αυτοκινητόδρομο, ενώ το κορίτσι αγκάλιασε το 8 μηνών αδελφάκι της, ανέφεραν οι αρχές. Το μεγαλύτερο παιδί επέζησε από την πτώση και διέφυγε από την κυκλοφορία, αλλά το βρέφος βρέθηκε νεκρό στο σημείο.

Το πτώμα της Τζόνσον βρέθηκε αρκετά μίλια μακριά στις 5:30 π.μ. μέσα σε ένα θρυμματισμένο αυτοκίνητο που είχε οδηγηθεί σε ένα δέντρο με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 100 μίλια την ώρα. Πέρασαν άλλες δύο ώρες μέχρι να κληθεί η αστυνομία στο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η βία και να συνενώσει το φρικιαστικό περιστατικό. Οι ερευνητές βρήκαν αιματηρά ίχνη που οδηγούσαν μέσα από την ανοιχτή πόρτα του διαμερίσματος, το οποίο ήταν επίσης γεμάτο με μαύρα φτερά και κάρτες ταρώ, ανέφεραν πηγές.

Η αστυνομία αρχικά είπε ότι ο Chaney και η Johnson είχαν μια λεκτική διαμάχη όταν η γυναίκα πήρε το μαχαίρι γύρω στις 3:40 π.μ. Η μερική έκλειψη ήταν ορατή σε όλη την Καλιφόρνια περίπου επτά ώρες αργότερα. Πιστεύεται ότι το 9χρονο παιδί – ο μοναδικός επιζών από την τρομακτική επίθεση – είχε δει τη μητέρα της να σκοτώνει τον Chaney.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται για να προσδιορίσουν εάν το μωρό είχε πεθάνει πριν πεταχτεί από το αυτοκίνητο.

