Αυτός ο Βρετανός είναι ο άνθρωπος που διέτρεξε πρώτος κάθετα όλη την Αφρική (vid)

Δεκάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν χθες Κυριακή σε μια βραχώδη προεξοχή στη βόρεια Τυνησία δίπλα στη Μεσόγειο, επευφημώντας τον Βρετανό μαραθωνοδρόμο, που διήνυσε πάνω από 16.000 χιλιόμετρα διασχίζοντας 16 χώρες της Αφρικής σε 352 ημέρες, και πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος στον πλανήτη που κατάφερε αυτόν τον άθλο και μάλιστα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

«Είμαι λίγο κουρασμένος», δήλωσε ξέπνοος ο Κουκ στη γραμμή του τερματισμού. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο 27χρονος αθλητής αντοχής από το Γουόρδινγκ της νότιας Αγγλίας διέσχισε ζούγκλες και ερήμους, πέρασε από ζώνες συγκρούσεων και καθυστέρησε τον αγώνα του λόγω κλοπής, τραυματισμού και προβλημάτων βίζας.

Ο Κουκ – γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το παρατσούκλι «Hardest Geezer» ξεκίνησε στις 22 Απριλίου 2023 από το ακρωτήριο Agulhas στη Νότια Αφρική, το νοτιότερο σημείο της Μαύρης Ηπείρου. Ο ίδιος ήλπιζε να ολοκληρώσει το ταξίδι σε 240 ημέρες, τρέχοντας κάθε μέρα περισσότερο από έναν μαραθώνιο.

Η οδύσσεια του Βρετανού δρομέα στην Αφρική

Σε κάποιο σημείο του ταξιδιού του, ληστές υπό την απειλή όπλων αφαίρεσαν από τον ίδιο και την ομάδα του χρήματα, διαβατήρια και εξοπλισμό στην Ανγκόλα.

Πόνοι στη μέση τον σταμάτησαν προσωρινά στη Νιγηρία, ενώ εξαφανίστηκε σε ζούγκλα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τους φίλους του του να αναγκάζονται να πληρώνουν αρκετά χρήματα για να τον απελευθερώσουν οι ντόπιες συμμορίες.

Και λίγο έλειψε να σταματήσει τον επικό άθλο του στην Αφρική, ελλείψει βίζας κατά την άφιξή του στην Αλγερία, αλλά μετά από μια διπλωματική παρέμβαση της πρεσβείας της αφρικανικής χώρας στη Βρετανία, ο Κουκ εξασφάλισα τα αναγκαία έγγραφα.

Ο Κουκ, έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πως το τρέξιμο τον βοήθησε να ξεπεράσει προβλήματα ψυχικής υγείας, τον τζόγο και το ποτό και ότι ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό στη ζωή του. Ο Βρετανός δρομέας έχει άλλο ένα προσωπικό κατόρθωμα για να καυχάται, αφού διήνυσε την απόσταση από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Γουόρδινγκ σε 68 ημέρες.

Με τον άθλο του στην Αφρική κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 690.000 λίρες για λογαριασμό της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Τhe Running Charity», η οποία συνδράμει άστεγους νέους ανθρώπους και τη «Sandblast», η οποία στηρίζει εκτοπισμένους από τη δυτική Σαχάρα.

«Είναι δύσκολο να εκφράσω με λόγια πώς νιώθω, 352 μέρες στο δρόμο, μεγάλο διάστημα που δεν έχω δει την οικογένειά μου, τη φίλη μου», είπε ο Κουκ στο βρετανικό δίκτυο Sky News καθώς ξεκινούσε χθες το τελευταίο σκέλος του μαραθωνίου του στην Αφρική συνοδευόμενος από υποστηρικτές που ήρθαν από μακριά για να τον δουν να περνά τη γραμμή του τερματισμού.

«Το σώμα μου πονάει. Αλλά για άλλη μια μέρα δεν πρόκειται να παραπονοθώ», είπε σημειώνοντας ότι θα απολαύσει την ολοκλήρωση του ταξιδιού του με ντακίρι φράουλα στην παραλία.

