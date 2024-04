Χάος σε μια ολόκληρη χώρα για το ναρκωτικό kush - Γιατί ξεθάβουν νεκρούς για μία δόση (vids)

Σύμφωνα με την Daily Mail, ναρκωτικό kush, είναι άκρως εθιστικό μείγμα μαριχουάνας, τεντανύλης και τραμαδόλης έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους και ψυχολογικά προβλήματα σε δεκάδες χρήστες από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στη Σιέρα Λεόνε πριν από περίπου έξι χρόνια.

Εκατοντάδες νέοι άνδρες πέθαναν πρόσφατα από οργανική ανεπάρκεια που συνδέεται με το επικίνδυνο ναρκωτικό, δήλωσε ένας γιατρός του Φρίταουν στο BBC.

Επιπλέον, οι εισαγωγές στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Σιέρα Λεόνε που αφορούν ασθένειες που συνδέονται με το κους έχουν αυξηθεί σχεδόν 4.000% μεταξύ 2020 και 2023 και τα περισσότερα θύματα είναι νεαροί άνδρες κάτω των 25 ετών

«Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή απειλή λόγω των καταστροφικών επιπτώσεων των ναρκωτικών και της κατάχρησης ουσιών, ιδίως του καταστροφικού συνθετικού ναρκωτικού kush», δήλωσε ο Bio.

Ένα από τα κύρια συστατικά του kush είναι τα αλεσμένα ανθρώπινα οστά, τα οποία, όταν προστίθενται σε άλλες ουσίες όπως η κάνναβη, τα βότανα και τα απολυμαντικά, ενισχύουν την επίδραση του ναρκωτικού. Έτσι, αποφασίστηκε πρόσφατα να ενισχυθεί η αστυνομική δύναμη έξω από τα νεκροταφεία στο Φρίταουν της Σιέρα Λεόνε, αφού όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στο ναρκωτικό Kush.

Το συγκεκριμένο ναρκωτικό είναι αρκετά φτηνό, παρέχει μια μακρά, υπνωτική δράση που «αποσυνδέει» τους χρήστες από την πραγματικότητα. Η χαμηλή τιμή του Kush το καθιστά προσιτό στους απογοητευμένους, πεινασμένους, εξαθλιωμένους και άνεργους νέους στη Σιέρα Λεόνε, η οποίοι ψάχνουν κάθε πιθανό τρόπο για να «δραπετεύσουν» από την απόλυτη ανέχεια.

Πηγή: ethnos.gr

Sierra Leone declares national emergency on drug abuse:

Sierra Leone President Julius Maada Bio made the announcement during a televised address, amid growing calls from the public for more practical efforts to stop the supply of a deadly substance called 'kush'. pic.twitter.com/GLE2TFC3lh