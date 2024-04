Μπραντ Πιτ: Χαρακτηρίζει την Αντζελίνα Τζολί υποκρίτρια - Τα δικαστικά έγγραφα που «ήρθαν στο φως»

Το ζεύγος έχει εμπλακεί σε μια πικρή μάχη σχετικά με τον γαλλικό αμπελώνα και το σπίτι τους, αφότου η πρωταγωνίστρια του «Tomb Raider» πούλησε το μερίδιό της αξίας 64 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Yuri Shefler το 2021.

Το κτήμα Chateau Miraval, το οποίο παράγει ένα βραβευμένο αφρώδες ροζέ, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης μεταξύ του ζευγαριού. Τα νομικά έγγραφα που παρουσιάζει η DailyMail.com δείχνουν ότι η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι αποχώρησε από τις συζητήσεις για την πώληση του μέρους του αμπελώνα της στον Πιτ έναντι 54 εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω της τυπικής ρήτρας μη δυσφήμισης στο προτεινόμενο συμβόλαιό του για την πώληση.

Η Τζολί σχυρίζεται ότι επρόκειτο για μια ασυνείδητη προσπάθεια του πρώην συντρόφου της να την ελέγξει μετά τον χωρισμό τους.

Οι δικηγόροι του Πιτ δήλωσαν σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες ότι η ένσταση της Τζολί για το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας ήταν στην πραγματικότητα απλώς μια ιστορία κάλυψης που σκαρφίστηκε για να εκλογικεύσει την προδοσία της από τον Πιτ.

Οι δικηγόροι του Πιτ ισχυρίζονται επίσης ότι ζήτησε από τον ίδιο να υπογράψει ένα ευρύτερο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας μόλις έξι μήνες αργότερα στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον διακανονισμό του διαζυγίου τους.

Μέρος της πρότασής τους ζητά από την Τζολί να αποκαλύψει οποιαδήποτε άλλα συμφωνητικά εμπιστευτικότητας που συνήψε με τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της προσωπικού.

Υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την υπεράσπισή της και αποτελεί την τελευταία ανατροπή στον αποκαλούμενο «Πόλεμο των ροζέ» μεταξύ του πρώην ζευγαριού του Χόλιγουντ.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν: «Αν η Τζολί εξαρτούσε τη συνέχιση της απασχόλησης ενός ατόμου από τη συμφωνία του ατόμου αυτού σε ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας που να καλύπτει όσα έβλεπε στο σπίτι της -συμπεριλαμβανομένης της μεταχείρισης των παιδιών της και του Πιτ- αυτό θα ήταν εξαιρετικά αποδεικτικό για το αν πραγματικά πίστευε ότι η διάταξη που ζητούσε ο Πιτ ήταν μια ασυνείδητη εντολή φίμωσης».

«Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε συμφωνητικό εμπιστευτικότητας μεταξύ της Τζολί και οποιουδήποτε τρίτου με τον οποίο διατηρεί σχέση ή ο οποίος έχει βοηθήσει στη φροντίδα των παιδιών του ζευγαριού».

«Στο βαθμό που η Τζολί ζήτησε τη σιωπή αυτού του τρίτου μέρους σχετικά με την οικογενειακή ή την οικογενειακή της ζωή, ιδίως σε μια περίσταση όπου δεν υπήρχε καμία επαγγελματική αιτιολόγηση, αυτό θα έλεγε πολλά για το αν η Τζολί πράγματι θεωρούσε το ζητούμενο από τον Πιτ συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, το οποίο συνδεόταν με την επιχείρηση Miraval, ως αυτό που έβαλε το τέλος στη συμφωνία που ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι ήταν».

Η κατάθεση του Πιτ προσθέτει: «Το πεδίο εφαρμογής, οι όροι και το αντικείμενο που καλύπτουν τα συμφωνητικά εμπιστευτικότητας που υπέγραψε η Τζολί ή ζήτησε από τρίτο να υπογράψει είναι αποδεικτικά στοιχεία για το αν η Τζολί αποσύρθηκε πραγματικά από τις διαπραγματεύσεις με τον Πιτ λόγω του συμφωνητικού που ζήτησε, όπως ισχυρίζεται η ίδια».

Και συνεχίζει: «Ενδεικτικά και μόνο, εάν η Τζολί απαίτησε από άλλους να υπογράψουν συμνφωητικό που ήταν τουλάχιστον τόσο ευρείες όσο αυτό που ισχυρίζεται ότι ήταν τόσο 'ασυνείδητο' εδώ, αυτό θα υπονόμευε σοβαρά την προβαλλόμενη δικαιολογία της για τη διακοπή των διαπραγματεύσεων με τον Πιτ και τη συγκεκαλυμμένη διαπραγμάτευση με τη Stoli. Ούτε η ύπαρξη αυτών των εγγράφων είναι κερδοσκοπική».

Η Τζολί κατηγορείται ότι αρνείται επίμονα να προσκομίσει άλλα συμφωνητικά εμπιστευτικότητας που υπέγραψε ή ζήτησε από άλλους να υπογράψουν και επιμένει ότι δεν έχουν σχέση με το θέμα.

