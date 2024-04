Πήγε στο Dragon's Den και τον ταπείνωσαν - Σήμερα βγάζει εκατομμύρια από την ιδέα του

Ο Τζον Νίκολς συμμετείχε στο παιχνίδι το 2017, αναζητώντας χρηματοδότηση για την επιχειρηματική του ιδέα που αφορούσε έναν φορητό καλούπι για τα περιττώματα των σκύλων ή όπως τον αποκαλεί ο ίδιος, «σκουπιδοτενεκέ του σκύλου». Για να ξεκινήσει την προσπάθειά του χρειάζονται ένα κεφάλαιο ύψους 45.000 λιρών για το 15% της HandiScoop.

Ο επίδοξος τότε επιχειρηματίας, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Sun, αποκάλυψε την άσχημη συμπεριφορά που δέχτηκε από έναν συγκεκριμένο επενδύτη του Dragons’ Den, τον Πίτερ Τζόουνς, επισημαίνοντας πως τον αποθάρρυνε, δημιουργώντας του μάλιστα πολύ άγχος όταν παρουσίασε την ιδέα του. «Δεν θα ήθελα να είμαι στην επιχείρηση μαζί του καθόλου», τόνισε.

Στο επεισόδιο που συμμετείχε ο Νίκολς ένα επενδυτής του παραδέχτηκε πως δεν θέλει να χαλάσει τα λεφτά σε αυτήν την αηδία, ενώ ο Τούκερ Σουλεϊμάν τον αποκάλεσε «μη επενδύσιμο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Τζον Νίκολς έφυγε με άδεια τσέπη από την εκπομπή γεμάτος αμφιβολία χωρίς ευτυχώς αυτό να τον πτοήσει γιατί σήμερα οι πωλήσεις της εταιρείας του ξεπερνούν τις 1,74 εκατ. λίρες με την πατέντα του που επιτρέπει στους ανθρώπους να μαζεύουν χωρίς να λερώνονται τα περιττώματα των κατοικίδιων τους.

Πηγή: newsbeast.gr

I was humiliated on Dragons’ Den as tycoons turned on me like pack of animals https://t.co/Btvgx2ezsL