Αστυνομικοί στη Βαυαρία βγήκαν στους δρόμους χωρίς παντελόνια για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη στολών (vid)

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στο YouTube και το Instagram το βαυαρικό παράρτημα της Γερμανικής Ένωσης Αστυνομικών (DPolG), δύο αστυνομικοί - ένας άνδρας και μια γυναίκα - κάθονται σε ένα περιπολικό και ρωτούν ο ένας τον άλλον: «Εσύ πόσο καιρό περιμένεις;». Αφού απαντούν «τέσσερις» και «έξι μήνες» αντίστοιχα, βγαίνουν από την BMW τους, για να αποκαλύψουν ότι δεν φορούν παντελόνι.

Στη συνέχεια του βίντεο εμφανίζεται ο Jürgen Köhnlein, επικεφαλής της βαυαρικής DPolG, που επισημαίνει πως αν και η προηγούμενη σκηνή θυμίζει κακό πρωταπριλιάτικο αστείο δεν πρέπει να προκαλεί γέλιο αλλά οργή, αφού η χρόνια έλλειψη στολών για τους αστυνομικούς του κρατιδίου ισοδυναμεί με έλλειψη σεβασμού.

Όπως επισημαίνει ο Köhnlein, οι χρόνοι αναμονής για τα 21 διαφορετικά μέρη της στολής - όπως τα καπέλα, τα τζάκετ και τα παντελόνια - είναι αρκετοί μήνες, ενώ κάποια είδη μπορεί να μην είναι καν διαθέσιμα.

Το συνδικάτο καλεί το υπουργείο Εσωτερικών της Βαυαρίας να διορθώσει άμεσα το πρόβλημα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πρόσθετο κόστος, σημειώνοντας ότι από το 2020 και έπειτα η συζήτηση δεν αφορά πλέον την κακή ποιότητα των στολών, αλλά την ίδια τη διαθεσιμότητά τους.

Πηγή: protothema.gr



Police in Bavaria have dropped their pants in protest of long wait times for out-of-stock uniforms: pic.twitter.com/eehGacXcvU