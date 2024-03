Ρωσία: Αυτοί είναι οι τρομοκράτες που έσπειραν τον θάνατο στη Μόσχα

Οι ύποπτοι είναι οι: Nasridinov Makhmadrasul, 37 ετών Ismonov Rivozhidin, 51 ετών Safolzoda Shokhinjonn 21ετών και Nazarov Rustam 29 ετών και συμφωνα με πληροφορίες κατάγονται όλοι τους από το Τατζικιστάν.

ISIS claims responsibility for Moscow venue shooting being investigated as ‘terrorist attack'

Είναι μεταξύ των έξι ατόμων που φέρεται να ευθύνονται για την επίθεση. Ο εντοπισμός τους σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στη συνεχιζόμενη έρευνα για το τραγικό συμβάν που άφησε πίσω πολλούς νεκρούς και αρκετούς άλλους τραυματίες.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 93 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 107 άνθρωποι νοσηλεύονται, πολλοί από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση όπως μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Το υπουργείο Υγείας είπε ότι πέντε παιδιά είναι μεταξύ αυτών που νοσηλεύονται.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) σε δήλωση που εξέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Amaq που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος στο Telegram, με τις ΗΠΑ να θεωρούν την ανακοίνωση αξιόπιστη.

Η Ρωσία θρηνεί το πιο πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα στο έδαφός της εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Πριν από την επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 93 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 107, ανάμεσά τους και παιδιά, οι ΗΠΑ είχαν εκδώσει μυστική προειδοποίηση στη Μόσχα για ένα επικείμενο σχέδιο να στοχοποιηθούν μεγάλα πλήθη.

Σε μια νεότερη εξέλιξη, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) δήλωσε ότι οι δράστες της επίθεσης στην αίθουσα συναυλιών της Μόσχας ήταν καθ' οδόν προς τα σύνορα με την Ουκρανία όταν συνελήφθησαν, αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι ύποπτοι είχαν επαφές εντός της Ουκρανίας, πρόσθεσε η FSB, σύμφωνα με το Interfax. Ο προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας, αντιδρώντας στην επίθεση στη Μόσχα, είπε νωρίτερα ότι «η Ουκρανία δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτά τα γεγονότα».

Ο Ρώσος ηγέτης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και μετέφερε τις ευχαριστίες του στους γιατρούς, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας Τατιάνα Γκολίκοβα, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, μετά τη συνάντησή της μαζί του.

Ο Ρώσος πολιτικός και πρώην αξιωματικός του στρατού Αντρέι Καρταπόλοφ είπε ότι «πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση στο πεδίο της μάχης» εάν υπήρξε οποιαδήποτε ανάμειξη της Ουκρανίας στην επίθεση στον συναυλιακό χώρο. Χωρίς να παράσχει κανένα στοιχείο, είπε στο RIA Novosti ότι «η Ουκρανία και οι προστάτες της είναι οι κύριοι ύποπτοι στην τρομοκρατική επίθεση στο Crocus».

Ο Καρταπόλοφ, ο οποίος τώρα ηγείται της επιτροπής άμυνας της Ρωσικής Δούμας, δέχθηκε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ το 2015 για τη συμμετοχή του στις στρατιωτικές εκστρατείες της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία και οι ΗΠΑ του επέβαλαν επίσης κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

🚨🇷🇺BREAKING: FOUR ALLEGED MOSCOW ATTACKERS IDENTIFIED



Russia has revealed the names of four of the six people alleged to be responsible for the terror attack at the Crocus City Hall, which claimed the lives of over 70 people so far.



Nasridinov Makhmadrasul, Ismonov Rivozhidin,… https://t.co/pxCvYezeqS pic.twitter.com/BXw3vDDZa3