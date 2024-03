Ποια τέσσερα ελληνικά ποτά μπήκαν στη λίστα της Taste Atlas με τα κορυφαία στον κόσμο

Πολύ πρόσφατα, η γνωστή ιστοσελίδα Taste Atlas έδωσε στην ελληνική κουζίνα τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις καλύτερες του κόσμου, χαρακτήρισε το τζατζίκι ως τη δεύτερη κορυφαία αλοιφή, ενώ συμπεριέλαβε τρεις καφέδες μας στην πρώτη δεκάδα, βάζοντας μάλιστα τον ελληνικό φρέντο ψηλότερα από τον ιταλικό καπουτσίνο.

Θέλετε κι άλλα; Έχουμε πλέον κι άλλα. Στη νέα λίστα της Taste Atlas με τα καλύτερα ποτά στον κόσμο, συμπεριλαμβάνονται τέσσερα ελληνικά.

Πρώτη και καλύτερη η τσικουδιά (ή ρακή) που βρίσκεται στη 12η θέση, με το τσίπουρο να ακολουθεί στην 21η. Το Μεταξά βρίσκεται στην 46η και το ούζο φιγουράρει στην 54η.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «η τσικουδιά, με βαθμολογία 4,2 στα 5, είναι, όπως αναφέρεται, «κρητικό απόσταγμα σταφυλιών και αποστάζεται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, συνήθως σε μικρούς, οικογενειακούς χάλκινους αποστακτήρες. Το τελικό προϊόν είναι ένα διαυγές, ισχυρό και άχρωμο ποτό με περιεκτικότητα σε αλκοόλ που μπορεί να κυμαίνεται από 40 έως 65%. Η τσικουδιά παίζει κεντρικό ρόλο στην κρητική φιλοξενία και προσφέρεται συνήθως ως ποτό καλωσορίσματος. Συνήθως σερβίρεται σκέτη και παγωμένη και αποτελεί εξαιρετικό απεριτίφ ή χωνευτικό».

Κι αν αναρωτιέστε για το καλύτερο ποτό στον κόσμο, αυτό είναι το ουίσκι Speyside από τη Σκωτία.

Πηγή: pride.gr

Learn more about the best spirits around the world: https://t.co/M8AjEcHJft pic.twitter.com/83qHceehMI