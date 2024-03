Η αμήχανη στιγμή που ζευγάρι μεθυσμένων εντοπίζεται να κοιμάται σε παραλία ενώ τα παιδιά τους έχουν εξαφανιστεί (vid)

Το ζευγάρι κατήγγειλε ένας περαστικός, τηλεφωνώντας στο 911. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν τους μεθυσμένους (όπως αποδείχθηκε) γονείς.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, που περιήλθε στην κατοχή του «Fox News», οι γονείς ταυτοποιήθηκαν ως η Alyssia Langley και ο Timothy Stephens, και οι δύο 27 ετών.

Το υλικό από την κάμερα σώματος του αστυνομικού δείχνει τον Stephens να κινείται προς τον ωκεανό, όταν τον ρώτησε πού είναι τα παιδιά τους. Στο ένταλμα σύλληψης σημειώνεται ότι υπήρχε ένα ανοιχτό κουτάκι μπύρας κοντά στο χέρι του Stephens, πολλά άδεια κουτάκια μπύρας και ένα άδειο μπουκάλι ουίσκι κοντά σε ένα ψυγείο, και άλλα μη σφραγισμένα αλκοολούχα ποτά στον περιβάλλοντα χώρο.

«Πώς γίνεται να οδηγείς μέχρι εδώ και να αφήνεις ένα 5χρονο και ένα 7χρονο παιδί χωρίς επίβλεψη;», δήλωσε ο σερίφης, Mike Chitwood, στον τοπικό σταθμό.

Τα δύο παιδιά βρέθηκαν να κολυμπούν χωρίς επίβλεψη, αλλά ασφαλή σε μια κοντινή πισίνα ξενοδοχείου.

Οι γονείς κατηγορήθηκαν για παραμέληση ανηλίκου. Ο Stephens αντιμετωπίζει, επίσης, κατηγορίες για απόπειρα απόδρασης αλλά και για κατανάλωση αλκοόλ στην παραλία.

Πηγή: newsbeast.gr

