Αστυνομικοί πυροβόλησαν ληστή που κρατούσε ομήρους 36 φορές σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα (vid)

Τρεις αστυνομικοί πυροβόλησαν με περίστροφο και ένας με τουφέκι, που κατέχει νόμιμα και είναι εν γνώσει του Αστυνομικού Τμήματος, δήλωσε ο διοικητής Ματ Κλαρκ σε συνέντευξη Τύπου του την Παρασκευή. Κανένας από τους υπαλλήλους δεν τραυματίστηκε, μεταδίδει η Denver Post.

Οι αστυνομικές Αρχές ανταποκρίθηκαν αρχικά στο κατάστημα 7-Eleven μετά από κλήση τεσσάρων πελατών που ανέφεραν περιστατικό με μαχαίρι και ληστεία σε εξέλιξη περίπου στις 6:50 μ.μ. της 1ης Μαρτίου, δήλωσε ο Κλαρκ. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο ύποπτος -ο 43χρονος Κρίστοφερ Κάουτς- είχε ταμπουρωθεί μαζί με δύο υπαλλήλους σε ένα γραφείο πίσω από τον πάγκο πωλήσεων.

«Οι αστυνομικοί, που βρίσκονταν έξω από το γραφείο, άκουγαν θόρυβο από το εσωτερικό του και κάτι που έμοιαζε με κλιμακούμενη αναταραχή», δήλωσε ο Κλαρκ. «Η πόρτα είχε ένα μικρό, τετράγωνο παράθυρο στο κέντρο της και ένας αστυνομικός μπόρεσε να δει μέσα και θεώρησε ότι είδε τον δράστη να κρατάει ένα μαχαίρι σε έναν από τους υπαλλήλους».

Μετά από προσπάθειες επικοινωνίας με τον Κάουτς, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σπάσουν την πόρτα και διαπίστωσαν ότι ο δράστης την είχε μπλοκάρει από μέσα χρησιμοποιώντας ένα γραφείο, δήλωσε ο Κλαρκ.

Οι τέσσερις κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα σε σημείο που να μπορούν να δουν εν μέρει το εσωτερικό του δωματίου. Όταν είδαν τον Κάουτς να κρατάει αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό ενός υπαλλήλου και τον άκουσαν να απειλεί να μαχαιρώσει τον υπάλληλο και οι τέσσερις αστυνομικοί άνοιξαν ταυτόχρονα πυρ. Τότε, ο δράστης έπεσε νεκρός σε μία καρέκλα και ύστερα διαπιστώθηκε ότι δεν είχε μαχαίρι, αλλά μεταλλικό αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση καρφιών.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που πυροβόλησαν βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμένης απασχόλησης εν αναμονή της έκβασης της έρευνας.

Πηγή: ethnos.gr

“A man shot and killed by Denver Police officers this month had carjacked a vehicle that he drove to a 7-Eleven, where he held two employees hostage in a locked office, police said at a news conference Wednesday.”



