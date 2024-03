Βίντεο-σοκ από τροχαίο στη Βρετανία - Μοτοσυκλετιστής εκσφενδονίστηκε από γέφυρα (vid)

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνει τον οδηγό του αυτοκινήτου να οθεί τον μοτοσικλετιστή στη λάθος πλευρά του δρόμου μετά από μία φραστική αντιπαράθεση σε δρόμο στη Βρετανία, επισημαίνει η Daily Mail.

Καθώς το αυτοκίνητο συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο που κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας πετάγεται πάνω από τη γέφυρα και προσγειώνεται στα δέντρα και τους θάμνους.

Ο 40χρονος μοτοσικλετιστής υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο.

Ο απερίσκεπτος οδηγός καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δέκα μηνών την Πέμπτη 13 Μαρτίου. Είχε δηλώσει ένοχος για δύο κατηγορίες πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού με επικίνδυνη οδήγηση στις 20 Δεκεμβρίου 2023.

Είχε επίσης ομολογήσει την ενοχή του για μία κατηγορία πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Ο κατηγορούμενος στερήθηκε την άδεια οδήγησης για τέσσερα χρόνια και δέκα μήνες - και θα πρέπει να δώσει εκτεταμένη επαναληπτική εξέταση πριν πάρει πίσω την άδειά του.

Ο αξιωματικός της έρευνας της Μονάδας Οδικής Αστυνόμευσης, δήλωσε: «Η υπόθεση αυτή αποτελεί ακραίο παράδειγμα οδικής οργής».

«Ο άντρας δεν διέτρεχε άμεσο κίνδυνο και επέλεξε να αντιδράσει με τρόπο τόσο βίαιο και τόσο δυσανάλογο που μετέτρεψε την οδική διαφωνία σε πολύ σοβαρή επίθεση».

Πηγή: iefimerida.gr

Motorcyclist catapulted off bridge in Milton Keynes after road rage incident. https://t.co/NkAQEvEK7a pic.twitter.com/8plXfso3AY