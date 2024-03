Αυστραλία: Κατάρρευση σε μεταλλείο χρυσού με ένα νεκρό – Διασώθηκαν 28 χρυσωρύχοι

Εργαζόμενος σε μεταλλείο χρυσού έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε τμήμα του, άλλος ένας τραυματίστηκε, ενώ 28 βγήκαν σώοι, στην αυστραλιανή πολιτεία της Βικτόρια, όπως την Πέμπτη η τοπική αστυνομία.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν την Τετάρτη έπειτα από κατάρρευση μέρους του χρυσωρυχείου Mount Clear, κοντά στην πόλη Μπέλαρατ (125 χιλιόμετρα δυτικά της Μελβούρνης), διευκρίνισε η αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Διευκρίνισε πως το θύμα, ηλικίας 37 ετών, καταπλακώθηκε από «βράχους» που κατέρρευσαν και το πτώμα του «ανασύρθηκε» σήμερα το πρωί.

«Δυο άνθρωποι παγιδεύτηκαν», ενώ «άλλοι 28 μπόρεσαν να προφυλαχθούν», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Rescue mission underway to free two people trapped in Victoria gold mine | 7 News Australia

Ο άλλος χρυσωρύχος που καταπλακώθηκε από τους βράχους κατέστη δυνατό να απελευθερωθεί, διακομίστηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται «σε σοβαρή κατάσταση», πάντα κατά την αυστραλιανή αστυνομία.

Οι διασωθέντες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις προληπτικά αφού βγήκαν στην επιφάνεια.

Πηγή: newsbomb.gr