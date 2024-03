Σοκαριστικό βίντεο με καυγά κοριτσιών έξω απο σχολείο: Της χτυπούσε το κεφάλι στο τσιμέντο!

Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο που ακολουθεί φαίνονται οι δύο κοπέλες να τσακώνονται, και η μια από αυτές να χτυπά επανειλημμένα το κεφάλι της άλλης στο τσιμέντο, ενώ όσοι παρακολουθούν ακούγονται να φωνάζουν.

Στη συνέχεια, η δεύτερη κοπέλα φαίνεται να είναι ακίνητη στο έδαφος, ενώ μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικοί βρήκαν το κορίτσι με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, δήλωσε στο Fox 2 Now η εκπρόσωπος της αστυνομίας της κομητείας του Σεντ Λούις, Vera Clay.

Η αγνώστων στοιχείων 15χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση για τον άγριο ξυλοδαρμό έξω από το Λύκειο του Hazelwood, που είχε ως αποτέλεσμα μια άλλη έφηβη –που αναγνωρίστηκε μόνο ως Kailee– να είναι πλέον σε κρίσιμη κατάσταση.

«Αυτό το κακό και η πλήρης αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή δεν έχει θέση στο Μιζούρι ή οπουδήποτε αλλού. Προσεύχομαι για το θύμα», έγραψε ο εισαγγελέας της πολιτείας, Άντριου Μπέιλι.

«Η εγκληματίας πρέπει να κατηγορηθεί και να δικαστεί ως ενήλικας. Αν το θύμα πεθάνει, το αδίκημα αυτό θα πρέπει να αναχθεί σε ανθρωποκτονία», σημείωσε για τη 15χρονη, την υπόθεση της οποίας έχει αναλάβει δικαστήριο ανηλίκων.

This evil and complete disregard for human life has no place in Missouri, or anywhere. I am praying for the victim. The criminal should be charged and tried as an adult. If the victim dies, that offense should rise to a homicide. https://t.co/WYdsYT0Ezd