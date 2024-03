Απίστευτη γκάφα για την Μαντόνα: Ζήτησε από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο να σηκωθεί όρθιο!

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια, κατά τη διάρκεια της συναυλίας και στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους παρευρισκόμενους, είδε έναν άνδρα καθισμένο σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που ήταν όρθιοι και χόρευαν. Τότε, εκείνη του απήυθηνε τον λόγο και του είπε: «Τι κάνεις καθισμένος εκεί πέρα;».

Όταν όμως τον πλησίασε, συνειδητοποιήσε την γκάφα της, καθώς ήταν ένας άνδρας που βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο...

Η Μαντόνα πήγε ξανά πίσω στη θέση της, ζητώντας του συγγνώμη. «Ω, εντάξει. Συγγνώμη γι' αυτό. Χαίρομαι που είσαι εδώ», του είπε, σε μια προσπάθεια να διορθώσει την κατάσταση.

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:



“Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here.” pic.twitter.com/oezHxfjrFn