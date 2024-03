Μια ολόκληρη χώρα ψάχνει τη Σαμάνθα - Πήγε για τρέξιμο και δεν επέστρεψε ποτέ

Καθώς ξεκινούσε με το μαύρο κολάν μέχρι το γόνατο και το μπορντό μπλουζάκι της, η 51χρονη πρώην γυμνάστρια αεροβικής έμοιαζε με κάθε άλλη πολυάσχολη μαμά που ήθελε να κάνει λίγη γυμναστική, στις 4 Φεβρουαρίου, όπου βγήκε για την... τελευταία της βόλτα.

Δεν επέστρεψε στο σπίτι της. Έναν μήνα αργότερα εξακολουθεί να αγνοείται, έχοντας εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος, αλλά ένας 22χρονος τώρα κατηγορείται για την δολοφονία της, όπως αποκάλυψαν οι Αρχές, ενώ το πτώμα της άτυχης γυναίκας ακόμα αναζητείται.

«Οι άνθρωποι δεν εξαφανίζονται έτσι απλά»

Με όλη τη χώρα σε σοκ και την τοπική κοινωνία να φοβάται όλο και περισσότερο για το τι μπορεί να έχει συμβεί, ο σύζυγος της Σαμάνθα, ο Μικ, απευθύνθηκε στο κοινό για πληροφορίες. Κάποιος έπρεπε να ξέρει κάτι. Είπε: «Οι άνθρωποι δεν εξαφανίζονται έτσι απλά».

Η ανεξήγητη εξαφάνισή της προκάλεσε ένα μπαράζ θεωριών συνωμοσίας ενώ όλοι έψαχναν τις λεπτομέρειες γύρω από την καθημερινότητα της εξαφανισμένης γυναίκας, μήπως εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να συνθέσει το παζλ της τρομακτικής εξαφάνισης.

Ο Μικ και η Σαμάνθα διηύθυναν μια πολυάσχολη επιχείρηση, όπου στον ιστότοπο της εταιρείας αναφέρεται ως επικεφαλής της διοίκησης και «ραχοκοκαλιά» του γραφείου.

Ανάμεσα στους πολλούς ρόλους της, σημειώνει, ήταν «να κρατάει τον Μικ υπό έλεγχο». Όπως δήλωσε η κόρη της Jess, η οποία βρίσκεται στην τελευταία τάξη του σχολείου, στους δημοσιογράφους την εβδομάδα που ακολούθησε την εξαφάνισή της, η μητέρα της ήταν «μια πραγματικά δυνατή γυναίκα, πολύ αποφασισμένη να εγκαταλείψει αυτόν τον αγώνα».

Η αστυνομία αμφέβαλε ότι η αγαπημένη μαμά ήταν ακόμα ζωντανή. Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα πριν, τα δεδομένα από τις ηλεκτρονικές της συσκευές της έδειξαν ότι κάτι συνέβη περίπου 7 χιλιόμετρα μετά το τρέξιμο, με τους ντετέκτιβ να αποκλείουν ένα ιατρικό επεισόδιο ή οποιαδήποτε ένδειξη ότι έφυγε από την περιοχή με δική της πρωτοβουλία, οδηγώντας σήμερα στα ίχνη του 22χρονου υπόπτου που συνελήφθη.

Αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να τη δάγκωσε φίδι ή να έπεσε σε ένα από τα χιλιάδες εγκαταλελειμμένα φρεάτια ορυχείων στην πρώην περιοχή εξόρυξης χρυσού. Αλλά η αστυνομία αμφέβαλε για αυτά τα σενάρια. Ο σύζυγός της επίσης δεν θεωρούνταν με κάποιον τρόπο ύποπτος.

Η τελευταία εικόνα της



Η τελευταία εικόνα της, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας έξω από το σπίτι της οικογένειας, την έδειχνε έτοιμη να πετάξει μια μικρή σακούλα με απορρίμματα σκύλων στον κάδο απορριμμάτων. Οι φίλοι της υποστήριζαν πει ότι η Σαμ δεν θα άφηνε ποτέ τα παιδιά της, και όταν οι μουρμούρες στο διαδίκτυο επισήμαναν ότι απουσίαζε όταν η οικογένειά της απολάμβανε τις συνηθισμένες διακοπές της σε πάρκο τροχόσπιτων στην ακτή νωρίτερα φέτος, υπήρξε γρήγορη διευκρίνιση ότι έμεινε στο σπίτι επειδή είχε Covid.

Μια φίλη της εξαφανισμένης Σαμάνθα είπε ότι η μητέρα δεν έχει εχθρούς και δεν θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί κάποιος θα ήθελε να της κάνει κακό: «Όλοι λατρεύουν απόλυτα τη ''Σαμ'' επειδή είναι σαν ραχοκοκαλιά πολλών κοινοτικών οργανώσεων. Δεν κάνει τίποτα με μισή καρδιά και ρίχνεται 150%».

Η προσπάθεια αναζήτησης διεξάγονταν εδώ και μέρες με εκατοντάδες εθελοντές να συμμετέχουν στην έρευνα της αστυνομίας. Ήταν η ελπίδα που εξακολουθούσε να βρίσκει τους φίλους της Σαμάνθα να αναφέρονται σε αυτήν στον ενεστώτα χρόνο, όχι στο παρελθόν - «η Σαμ είναι» και όχι «η Σαμ ήταν».

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βικτόρια φέρεται να αναφέρει ότι η μητέρα δολοφονήθηκε στο Mount Clear, μια αγροτική προαστιακή περιοχή μερικά χιλιόμετρα μακριά από εκεί που έμενε. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη δεν ήταν γνωστός στην οικογένεια και δεν φαίνεται να αναζητείται κανένας άλλος σε σχέση με την εξαφάνισή της.

Προστίθεται δε ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει αποκαλύψει πού βρίσκεται το πτώμα της Σαμάνθα και ότι οι αστυνομικοί θα κάνουν «τα πάντα» για να την βρουν, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση για την οικογένειά της.

«Είναι τραγικό να μαθαίνει κανείς ότι ένα αγαπημένο του πρόσωπο φέρεται να δολοφονήθηκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στους δημοσιογράφους σήμερα, Πέμπτη.

Ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην έρευνα τον τελευταίο μήνα, η οποία περιλάμβανε πολλαπλές τοπικές έρευνες στο έδαφος που οργανώθηκαν από εθελοντές. Είπε ότι η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα «επίπονης αστυνομικής εργασίας», με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν πληθώρα πληροφοριών από «τηλεφωνικές κλήσεις, δημόσιες αναφορές, επιτόπιες έρευνες από πόρτα σε πόρτα».

Ερωτηθείς για το πώς ένιωθε, ο σύζυγος της Σαμάνθα μετά τη σύλληψη του υπόπτου, εξέφρασε έναν αναστεναγμό ανακούφισης.

«Είναι ανακούφιση. Σίγουρα. Είναι σαν κάτι να άφησε τη βαλβίδα πίεσης να κλείσει», είπε.

«Δεν ήταν μια καλή περίοδος αυτές οι πέντε βδομάδες. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κρατάμε ένα γενναίο πρόσωπο».

Πριν επιστρέψει στο σπίτι του, ο σύζυγος απέτισε και πάλι φόρο τιμής στην κοινότητα του Ballarat, η οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ την αναζήτηση της συζύγου του. «Από την πρώτη στιγμή ήταν απίστευτο… η γενναιοδωρία και η υποστήριξη της κοινότητας ήταν συγκλονιστική», είπε. «Φίλοι, οικογένεια, όλοι. Υπάρχει τόσο μεγάλος σεβασμός για την Σαμ, εμάς και την οικογένεια».

Πηγή: iefimerida.gr

The son of a former AFL footballer is behind bars tonight, charged with murdering Samantha Murphy. Police allege the 22-year-old deliberately killed the Ballarat woman on the day she went missing, but they still haven't been able to locate her body. @cassiezervos #7NEWS pic.twitter.com/l4LaBOeKkG