Ιαπωνία: Τσουνάμι μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Φόβοι για τον πυρηνικό σταθμό της Ισικάβα

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των περιοχών Ισικάβα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Το σεισμό ακολούθησαν απανωτοί μετασεισμοί, με τους 4 από αυτούς να είναι από 5 μέχρι 6,2 Ρίχτερ, κάνοντας τα πράγματα ακόμα χειρότερα.

Τσουνάμι ύψους μέχρι και πέντε μέτρων εκτιμάται πως φθάνει στο Νότο στη νομαρχία Ισικάβα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου έπληξαν την ακτή της πόλης Ουατζίμα στη νομαρχία Ισικάβα.

Η Hokuriku Electric Power ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί ελέγχους για τυχόν προβλήματα στα εργοστάσιά της πυρηνικής ενέργειας,. Στην περιοχή της Ισικάβα βρίσκεται το ένα από τα εργοστάσιά της, για το οποίο υπάρχει ανησυχία.

Japan - This is footage of the earthquake filmed by a terrified family. Japan have issued an urgent evacuation notice on the western coast as part of a tsunami warning