Ο Μπόρις Τζόνσον βγήκε να μας πει χρόνια πολλά και τα social media τον... γλέντησαν για το μαλλί του (vid)

Στο βίντεο για το νέο έτος που δημοσίευσε με δική του πρωτοβουλία, αφού κανείς δεν του το ζήτησε, όλα πήγαν λάθος, καθώς ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε με πιο ατημέλητο λουκ από αυτό που έχει συνηθίσει με αποτέλεσμα να καταφέρει να γίνει περίγελος των social media, ενώ έμοιαζε αγουροξυπνημένος.

Tην παράσταση έκλεψαν τα μαλλιά του με πολλούς χρήστες του Χ (πρώην Twitter) να αναρωτιούνται αν είναι άρρωστος, καθώς φαίνεται γηρασμένος ή εάν μαγνητοσκόπησε το βίντεο μόλις ξύπνησε.

«Γεια σας φίλοι μου, ας ελπίσουμε ότι οι επόμενοι 12 μήνες θα είναι μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και μια σπουδαία χρονιά για το νεοσύστατο, επαναστατικό, δυναμικό ειδησεογραφικό κανάλι που είναι το GB News», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: newsbomb.gr

An unwell looking Boris Johnson releases a rallying call for GB News, branding it an “upstart insurgent dynamic news channel”



The only insurgent thing about GB News are its losses and number of Ofcom investigations pic.twitter.com/6JeYV01XjP