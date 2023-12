Παράνομο ζευγάρι έγινε τσακωτό όταν το έδειξε η γιγαντοοθόνη του γηπέδου (vid)

Οι κάμερες εντόπισαν τους νεαρούς σε τετ α τετ και οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να τους δείξουν στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου, με τους υπόλοιπους θεατές να αντιδρούν στο θέαμα με επευφημίες, ενώ ακούστηκαν και ορισμένες αποδοκιμασίες. Το ζευγάρι καθόταν σε απομονωμένο σημείο του γηπέδου, αλλά και πάλι έγινε «τσακωτό».

Αφού είδαν τους εαυτούς στο matrix του «Cricket Ground» της Μελβούρνης πετάχτηκαν από τις θέσεις τους. Εμφανώς αμήχανος ο νεαρός άνδρας κάλυψε το κεφάλι του με τα χέρια του κι έπειτα φόρεσε την κουκούλα του φούτερ του και μαζί με τη νεαρή γυναίκα, που έστρεψε το κεφάλι της για να μην την δείχνει η κάμερα, αποχώρησαν από το γήπεδο.

«Ίσως να νιώθουν αμήχανα γι’ αυτή την στιγμή ή ποιος ξέρει μπορεί να μην έχουν κάτι επίσημο, να μην είναι ζευγάρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σχολιαστής της αναμέτρησης. Έτερος σχολιαστής του αγώνα, πρόσθεσε πως ενδεχομένως το ζευγάρι να μην επιθυμούσε να δει το περιεχόμενο της ερωτικής περίπτυξής του να κάνει το γύρο του κόσμου και να γίνεται viral στα social media. «Δύο έφηβοι το να φιλιούνται και αγκαλιάζονται και αμέσως τους έδειξαν στη μεγάλη οθόνη κι έπειτα κάλυψαν τα πρόσωπά τους», είπε.

Καθώς αποχωρούσαν οι δύο νεαροί αποθεώθηκαν από τους σχεδόν 40.000 θεατές που βρέθηκαν στο «MCG».

Πηγή: newsbeast.gr

A couple was captured in some private moments and shown on Big screen at Melbourne Cricket Ground (MCG ) during Australia vs Pakistan, 2nd Test#PAKvsAUS #AUSvsPAK #MCG #ViratKohli #INDvSA pic.twitter.com/tpnHcuTxcy