Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο Πορτορικανός ηθοποιός Καμάρ Ντι Λος Ρέιες, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Call Of Duty

Tην τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών ο Πορτορικανός ηθοποιός Καμάρ Ντι Λος Ρέιες, γνωστός από τη συμμετοχή του στο βιντεοπαιχνίδι Call Of Duty και στο σίριαλ «One Life to Live».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειας, έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Καμάρ Ντι Λος Ρέιες που έγινε γνωστός εκτός ΗΠΑ περισσότερο ως ο χαρακτήρας Ραουλ Μενέντεζ του βιντεοπαιχνιδιού «Call of Duty», αλλά και από τη συμμετοχή του στη σαπουνόπερα «One Life To Live» γεννήθηκε στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο το 1967 και μεγάλωσε στο Λας Βέγκας.

Μία από τις πρώτες του δουλειές ήταν ως χορευτής στην ταινία “Salsa” του 1988 και ένας άλλος πρώιμος ρόλος ήταν σε μια παραγωγή του 1995 στο Public Theatre του “The Tempest”, όπου πρωταγωνίστησε ως Ferdinand δίπλα στον Patrick Stewart ως Prospero. Εμφανίστηκε επίσης στο μουσικό βίντεο της Toni Braxton το 2000 για το “Spanish Guitar”.

Στη μεγάλη οθόνη, έπαιξε τον διαρρήκτη του Γουότεργκεϊτ, Ευγένιο Μαρτίνες, στην ταινία του Όλιβερ Στόουν το 1995, «Nixon», και ήταν στην ταινία της Λίζα Φρανς το 2005 «Love & Suicide».

Στην τηλεόραση, είχε επαναλαμβανόμενους ρόλους στο “Sleepy Hollow” του Fox το 2017 και έπαιξε έναν προπονητή κολεγιακού ποδοσφαίρου στο δράμα του CW “All American” το 2022. Είχε επίσης ρόλους guest star σε εκπομπές όπως το “Castle”, ” Blue Bloods» και «ER».

Στη σαπουνόπερα «One Life to Live», εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1995 ως Αντόνιο, πρώην μέλος συμμορίας που έγινε δικηγόρος και αστυνομικός. Έφυγε από το σίριαλ το 1998, αλλά επέστρεψε από το 2000 έως το 2013.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε εκείνη την εκπομπή, γνώρισε τη σύζυγό του, την ηθοποιό των «The Fosters», Σέρι Σάουμ, 49 ετών. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007 και απέκτησε δίδυμους, τον Τζον και τον Μάικλ που είναι 9 ετών, ενώ είχε επίσης έναν άλλο γιο, τον Κέιλεν, από προηγούμενη σχέση.

Από το “One Life To Live”, ήταν υποψήφιος για ένα Daytime Emmy Special Fan Award, America’s Favorite Couple, το 2002 μαζί με την σύζυγό του Σέρι Σάουμ.

Στο επιτυχημένο franchise βιντεοπαιχνιδιών “Call of Duty”, έπαιξε τον Ραούλ Μενέντεζ, έναν έμπορο όπλων από τη Νικαράγουα, στο “Call of Duty: Black Ops II” του 2012, στο “Call of Duty: Black Ops 4” του 2018, στο “Call of Duty” του 2019: Mobile» και το «Call of Duty: Vanguard» του 2021.

Όπως μετέδωσε το Variety, θα εμφανιστεί και σε ταινίες που ακόμα δεν έχουν προβληθεί, όπως το “Washington Black” του Hulu με πρωταγωνιστή τον Στέλρινγκ Μπράουν και την επερχόμενη σειρά “Daredevil” της Marvel.

