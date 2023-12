Πράγα: Η στιγμή που ο δράστης πυροβολά αδιακρίτως – Συγκλονιστικό βίντεο

Όπως προκύπτει από τα πλάνα, ο δράστης κρατά ένα αυτόματο όπλο, και πυροβολά όχι μόνο άτομα μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά και περαστικούς.

Ο νεαρός άνδρας χρησιμοποίησε ένα μακρύ πυροβόλο όπλο με διόπτρα για να πυροβολήσει ανθρώπους που βρίσκονταν στο δρόμο προς τη γέφυρα Manes από τη γκαλερί της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου, όπως προκύπτει από τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, που επικαλούνται τα τσέχικα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με μάρτυρες στο σημείο, η επίθεση ξεκίνησε από τον τέταρτο όροφο του κτιρίου της Σχολής Τεχνών. Μάρτυρες που βρίσκονταν στη σκηνή περιέγραψαν τον δράστη ως νεαρό άνδρα. Λίγο μετά την επίθεση, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του μαζικού δολοφόνου άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με φωτογραφίες που τράβηξαν μάρτυρες στη σκηνή, ο δράστης φορούσε σκούρα ρούχα και επιτέθηκε με μακρύ πυροβόλο όπλο με διόπτρα.

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️



The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street



He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS