Η NASA μετέδωσε βίντεο με γάτα να κυνηγά κουκίδα λέιζερ από απόσταση 30 εκατ. χιλιομέτρων!

Στο υπερ-υψηλής ευκρίνειας βίντεο, μια παιχνιδιάρα πορτοκαλί γάτα που ακούει στο όνομα Taters κυνηγάει μια κόκκινη κουκκίδα ενός δείκτη λέιζερ. Είναι η πρώτη φορά που η NASA μεταδίδει ένα βίντεο από το βαθύ διάστημα χρησιμοποιώντας λέιζερ.

Το βίντεο με τη γάτα μεταδόθηκε στη Γη από έναν πομποδέκτη λέιζερ πτήσης στο πλαίσιο του πειράματος Deep Space Optical Communications (DSOC). Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε μια μέρα να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη μετάδοση δεδομένων, εικόνων και βίντεο, καθώς οι άνθρωποι διευρύνουν τα όρια της εξερεύνησης του διαστήματος, επιχειρώντας να φτάσουν σε μακρινούς πλανήτες όπως ο Άρης.

Το βίντεο των 15 δευτερολέπτων κωδικοποιήθηκε σε ένα λέιζερ κοντινής υπέρυθρης ακτινοβολίας και μεταδόθηκε από το διαστημικό σκάφος Psyche στο τηλεσκόπιο Hale του Αστεροσκοπείου Palomar του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας. Το βίντεο μεταφορτώθηκε στο αστεροσκοπείο στις 11 Δεκεμβρίου και κάθε καρέ μεταδόθηκε ζωντανά στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας.

Τη στιγμή της μετάδοσης, η απόσταση μεταξύ του διαστημικού σκάφους Psyche και του Hale ήταν 80 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση μεταξύ της Γης και της Σελήνης. Χρειάστηκαν μόνο 101 δευτερόλεπτα για να φτάσει το λέιζερ στη Γη. Στο βίντεο βλέπουμε την τροχιακή πορεία του Psyche, τον θόλο του τηλεσκοπίου Palomar και τις τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το λέιζερ και τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων.

Εμφανίζονται επίσης ο καρδιακός ρυθμός, το χρώμα και τη ράτσα της γάτας. Όπως αναφέρει η NASA, το βίντεο είναι εμπνευσμένο από μια τηλεοπτική δοκιμαστική εκπομπή του 1928 στην οποία εμφανιζόταν ο δημοφιλής χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων Felix the Cat.

Το λέιζερ μπορεί να στείλει δεδομένα 10 έως 100 φορές πιο γρήγορααπό τα παραδοσιακά συστήματα ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιεί η NASA σε άλλες αποστολές. Η ομάδα του DSOC κατέβασε πρόσφατα 1,3 terabits δεδομένων σε ένα βράδυ – συγκρίσιμα με τα 1,2 terabits που έστειλε πίσω η αποστολή Magellan της NASA στην Αφροδίτη κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών τη δεκαετία του 1990.

«Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε τις οπτικές επικοινωνίες ως βασικό στοιχείο για την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών μας στη μετάδοση δεδομένων», δήλωσε η αναπληρώτρια διοικήτρια της NASA Παμ Μέλροϊ. «Η αύξηση του εύρους ζώνης είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μελλοντικών μας στόχων εξερεύνησης και επιστήμης και προσβλέπουμε στη συνεχή εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας και στη μεταμόρφωση του τρόπου επικοινωνίας μας κατά τη διάρκεια μελλοντικών διαπλανητικών αποστολών», πρόσθεσε η Μέλροϊ.

Η αποστολή Psyche εκτοξεύθηκε στα μέσα Οκτωβρίου με σκοπό να πλησιάσει και να μελετήσει τον αστεροειδή 16 Psyche. Το διαστημικό σκάφος θα περάσει τα επόμενα έξι χρόνια ταξιδεύοντας περίπου 3,6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα για να φτάσει στον ομώνυμο πλανήτη του, που βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα της κύριας ζώνης αστεροειδών.

